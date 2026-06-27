Lluvias y mínima de 3 grados en el AMBA: cuándo volverá el agua y cómo seguirá el clima la próxima semana + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada gélida sin lluvias a la vista. El SMN anunció vientos y mínimas extremas para las próximas horas.

El SMN indicó mínimas de 3 grados para la próxima semana en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada gélida con mínima de 7 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por vientos fuertes para la zona cordillerana y además se esperan lluvias para el norte.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo anunció un sábado con marcas entre los 7 y 16 grados, con cielo parcialmente nublado. El domingo se espera que la máxima llegue a 13 grados y existe una probabilidad de chaparrones de hasta el 40% durante la mañana y tarde.





El comienzo de la semana estará atravesado por registros mayormente gélidos, con una mínima de 3 grados para el lunes y el cielo solo algo nublado. La máxima llegaría a los 14 grados.

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El frío afloja un poquito este sádado, pero no hay que confiarse

Un nuevo frente traerá algunas lluvias y un nuevo descenso de temperaturas



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Alerta por vientos fuertes: las provincias afectadas El SMN indicó vientos fuertes para San Juan y Mendoza, con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Por otro lado, el sitio Meteored indicó que en el norte del Litoral avanzará "un frente cálido y el tiempo tenderá a inestabilizarse y desmejorar": "Son probables lluvias y algunas tormentas aisladas en Formosa, Misiones, norte de Corrientes y norte de Chaco con el correr del día, bajo un ambiente mucho más templado y húmedo.