Lluvias y mínima de 3 grados en el AMBA: cuándo volverá el agua y cómo seguirá el clima la próxima semana

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada gélida con mínima de 7 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por vientos fuertes para la zona cordillerana y además se esperan lluvias para el norte.
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El AMBA encara una jornada gélida sin lluvias a la vista. El SMN anunció vientos y mínimas extremas para las próximas horas.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo anunció un sábado con marcas entre los 7 y 16 grados, con cielo parcialmente nublado. El domingo se espera que la máxima llegue a 13 grados y existe una probabilidad de chaparrones de hasta el 40% durante la mañana y tarde.
Alerta por vientos fuertes: las provincias afectadas
El SMN indicó vientos fuertes para San Juan y Mendoza, con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Por otro lado, el sitio Meteored indicó que en el norte del Litoral avanzará "un frente cálido y el tiempo tenderá a inestabilizarse y desmejorar": "Son probables lluvias y algunas tormentas aisladas en Formosa, Misiones, norte de Corrientes y norte de Chaco con el correr del día, bajo un ambiente mucho más templado y húmedo.