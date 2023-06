Lo sacó de la calle, le brindó un techo y un simple mensaje de aliento le cambió la vida

La vida de ambos se entrelaza de casualidad, casi sin quererlo, en plena pandemia. Una tarde cualquiera, Luis salió a sacar la basura, se topó con Danilo vendiendo cobre y le sugirió: “Vos no tenés que estar acá, hay un virus que está matando gente”. Y recordó: “Me miró a los ojos y me dijo: “Estoy laburando, no me jodas”.

“Quedé mudo, sin palabras, un nene de 8 años me cerró la boca. Lo fui a buscar, lo invité a almorzar y primero me rechazó la invitación porque insistía en que él laburaba y podía pagárselo. Después logré entrarle por el lado del boxeo, le prometí que le iba a enseñar y ahí se copó. Empezó a entrenar, comimos algo, y ahí se inició el vínculo”, señaló Luis.

Luis y Danilo.jfif

Danilo vivió una dura infancia, (su madre lo echó de su casa, su padre se encuentra internado en rehabilitación y la casilla en la que vivía junto a sus hermanos se prendió fuego) pero él se muestra orgulloso, no reniega. Hoy, con 11 años, su nueva vida junto a Luis le permite enfocarse de lleno en el estudio, el deporte, el disfrute propio de un nene de su edad y sus grandes sueños: ser boxeador y youtuber.

Quedó en la calle, pero solo por un tiempo. Porque Luis no dudó; corrió decidido a rescatar a su inseparable amigo para brindarle una nueva y mejor vida. “Salí a buscarlo como loco y ahora está viviendo conmigo. No lo dudé”.

Un simple mensaje de aliento le cambió la vida

El joven oriundo de Longchamps no olvida su pasado y lo difícil que fue salir adelante. Danilo le abrió los ojos, lo motivó e impulsó a salir adelante, a confiar en sí mismo.

“No paraba de sorprenderme con cada palabra que me decía. Yo quería vivir bien, dejar de lavar autos a mis vecinos y poder aspirar a un empleo mejor. Fue ahí cuando Danilo me dio esperanzas, me dijo que sea más inteligente, que use mi inteligencia para hacer más plata, y era imposible no quedarme impactado con sus consejos, tenía solo 8 años y parecía un adulto, un tipo que ya había vivido muchos años. Gracias a todo lo que me dijo, sumado a su aprendizaje, y su supervivencia en la calle siendo tan chiquito, me hizo repensar un montón de cosas. Me gané un gran compañero”, aseguró.

Luis y Danilo 3.jfif

El lazo afectivo se acrecienta cada vez más; los valores no se pierden, se refuerzan. Entre los dos conforman un equipo inseparable y avasallante contra todo lo que se oponga en el camino.

“Choclo (como lo apodan a Danilo) es humilde, vamos a comer y separa comida para los chicos de la calle. Sabe dónde está parado”, insiste Luis.

Y completa: “Apareció en mi vida y me despertó. Me enseñó un montón de cosas que nunca hubiera aprendido”...