Salta: un hospital negó asistencia a una mujer embarazada, dio a luz en la calle y su bebé se fracturó

Parto en las calles de Salta.jpg

Sergio, padre de la beba, aseguró en declaraciones a los canales de TV, que la recién nacida "tuvo una fractura en la clavícula al golpear en el asfalto" y aseguró que hizo la denuncia respectiva. "Ayer alrededor de las 21.30 mi esposa sentía mucho dolor en la panza. Me pidió que la llevara al hospital. Y nos trasladamos al Hospital Papa Francisco que es el que nos quedaba más cerca", relató Sergio.

"La dejo en la entrada, estaciono la moto y cuando la voy a buscar veo que sale del hospital y me dice que le dijeron que no había personal y que no la podían atender", continúo el hombre. Pero, ella "no podía aguantar el dolor para dirigirse a otro hospital", indicó Sergio.

La mujer tuvo que dar a luz en la calle, según quedó registrado por los vídeos de las personas que esperaban en la guardia, quienes les brindaron asistencia. "Mi esposa dio a luz parada. La gente salió corriendo al ver a la bebé en el piso, y luego salió un enfermero", aseguró el hombre.

Caso en investigación

El Gobierno salteño instruyó un sumario administrativo por este caso. En tanto, el ministro de salud Federico Mangione aseguró este sábado que "se hará una investigación minuciosa" y que "no se cortará el hilo por lo mas fino, se irá al hueso para qie esto no vuelva a suceder" .

Mangione destacó que "la madre esta estable y la beba tuvo una fractura de clavícula y un traumatismo encéfalo craneano pero se esta recuperando bien". Indicó además que la mujer "requería ayuda y no se le brindó. El hospital esta sin ginecólogo ni obstetra porque se lo preparó para trabajar con el Covid-19, pero todos los médicos están capacitados para atender un parto".

El funcionario detalló que "la señora que la atendió no le comunicó lo que estaba sucediendo a la mujer, quien fue llevada al Materno Infantil por una ambulancia del hospital".