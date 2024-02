Locura y terror en la ruta: un camión persiguió y chocó a un auto

El video, que recién salió a la luz casi una semana después, muestra la insólita y violenta secuencia, donde se puede escuchar a Soledad, la mujer que viajaba en el Gol, llamando a la policía para explicarles la situación: “Hay un camión que viene jugando enfrente mío, me da paso, me gira, o sea, vengo con mi familia, me va a matar, acelera adelante, no sé qué quiere”.