Los consejos de PAMI para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y qué hacer ante la presencia de síntomas

El organismo publicó una serie de recomendaciones para que sus afiliados eviten contraer enfermedades transmitidas por estos insectos.

PAMI alertó sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos y qué hacer ante la presencia de síntomas.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanzó una alerta, a través de su sitio oficial, para todos sus beneficiarios, tras el creciente número de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Para prevenir el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, el instituto comunicó una serie de pasos a seguir durante este verano.

El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del estas enfermedades. En Argentina, vive tanto en regiones cálidas como templadas y en los últimos años su presencia aumentó, especialmente en zonas urbanas. Estas son las principales medidas de prevención:

dengue-cambio-climatico.jpg Aedes Aegypti, mosquito capaz de transmitir dengue. Cómo prevenir el dengue y otras enfermedades por mosquitos Según el comunicado, publicado por PAMI, la mejor forma de prevenir estas enfermedades es eliminar los criaderos y evitar las picaduras del mosquito. Aunque, evitar los criaderos es la mejor manera de prevenir las enfermedades que transmite el mosquito, es crucial además seguir estos hábitos sencillos:

Desechá recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Vaciá y cepillá objetos que acumulen agua (como colectores de aires acondicionado).

Mantené los patios, balcones y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Renová el agua de bebederos de animales.

Limpiá canaletas y desagües de lluvia.

Tapá o poné boca abajo recipientes que contengan agua.

Rellená floreros y porta macetas con arena húmeda. Síntomas de alarma y pasos a seguir Consultar con el médico si tenés fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de estos síntomas:

Dolor de cabeza.

Dolores musculares o articulares (pueden ser leves o muy intensos, especialmente en chikungunya).

Cansancio o malestar general.

Náuseas o malestar digestivo.

Manchas o erupciones rojas en la piel. Si presentás algunos de estos síntomas, acudí de inmediato a un centro de salud: Sangrado de encías o nariz.

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes.

Dificultad para respirar.

Somnolencia o irritabilidad.

Señales de sangrado importante y/o complicaciones graves de los órganos. Para reducir el riesgo de contagio Usá repelente y seguí las indicaciones del envase.

Vestí ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente al aire libre.

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas.

Protegé cunas y cochecitos con tul o telas mosquiteras.

Utilizá repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior). Es importante evitar: No te automediques.

El consumo de aspirinas, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac y medicamentos inyectables. Ante posibles síntomas siempre consultá con un médico.

