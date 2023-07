Los nódulos polimetálicos submarinos, nuevo objeto de deseo de las mineras

La AIFM ya ha concedido contratos de exploración de estos nódulos a una veintena de empresas sobre una superficie de unos 75.000 km2 en la CCZ.

También el gobierno de Nauru, una pequeña isla en el Pacífico, presentará ante la AIFM, la primera solicitud de explotación minera submarina sobre estos nódulos.

Potencial para energías verdes

Los nódulos están compuestos principalmente de manganeso y de hierro, pero también contienen minerales estratégicos como el cobalto, el níquel y el cobre.

Según la AIFM, la CCZ cuenta con unos 21.000 millones de toneladas de nódulos, es decir, una posible reserva de 6.000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de toneladas de níquel y 44 millones de cobalto, "lo que supera las reservas conocidas" de estos tres minerales en la superficie terrestre.

Los defensores de la extracción submarina destacan su potencial para las energías verdes, en particular, las baterías para autos eléctricos.

Para Michael Norton, científico del Consejo Consultivo de las Academias Europeas de Ciencias "es engañoso decir que la demanda no podrá cubrirse sin los minerales submarinos".

Si bien los nódulos no necesitan en principio cavar o cortar, esto no significa que la extracción no tenga ningún impacto. ONG y científicos están preocupados sobre todo por el impacto de estos sedimentos y la destrucción de la biodiversidad presente en la materia absorbida.