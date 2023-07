Los padres de Joaquín Sperani apuntaron contra la policía y el fiscal: "Han mostrado su inoperancia"

" Estamos totalmente disconformes con la investigación ", sintetizaron Mariela Yésica Flores y Martín Sperani , padres de la víctima, en un comunicado de prensa en donde señalaron que continúan "sin respuestas" y consideraron que "desde el primer momento" no tuvieron acercamiento de "ningún organismo público , así como ninguna institución".

En ese sentido, ambos consideraron que tanto el comisario Enrique Carreras ni desde el fiscal Walter Guzmán intervinientes en el caso "no tuvieron empatía ante nuestra desesperación por hallar con vida a Joaquín, han mostrado su inoperancia y que no están preparados para desempañarse en el cargo que les han conferido". "Los hacemos responsables de no activar ninguna alerta ni de la intendencia ni del colegio IPEM 278 Malvinas Argentinas donde asistía Joaquín", agregaron.