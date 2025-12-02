Los requisitos de ARCA para las compras de Navidad en TEMU y SHEIN + Seguir en









Debido al gran aumento de los pedidos internacionales, el organismo estableció topes y condiciones de compra.

El objetivo de los límites de ARCA es proteger a las industrias nacionales y al mercado local. Mariano Fuchila

A partir del crecimiento de compras internacionales en plataformas como SHEIN y TEMU, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impuso nuevas condiciones para evitar problemas con el organismo. Este confirmó los nuevos topes de compra y los trámites obligatorios para poder obtener los productos.

El objetivo de estas limitaciones es evitar la reventa de productos que aparentan ser solamente de uso personal. De esta manera, se protegerá a los comerciantes y productores nacionales, mientras se mantiene estable el equilibrio en el mercado.

Shein-Temu FreePik.es ARCA: límites en compras de TEMU y SHEIN Normalmente, las compras internacionales se realizan directamente a través de las páginas web de SHEIN o TEMU. Los pedidos de hasta $56.061 deberán pagar el costo fijo de traslado, que es de $35.000. Sin embargo, quienes superen ese valor, podrán acceder al envío gratuito.

El plazo de entrega es de hasta 20 días, pero puede extenderse si ARCA aplica controles fuertes. El organismo también estableció 5 compras anuales para los pedidos en SHEIN y la obligatoriedad para declarar los paquetes antes de que entren al país mediante el CUIT y la Clave Fiscal para evitar las retenciones.

Asimismo, el organismo puede incorporar una tasa extra en los montos finales, según el valor declarado. Los topes establecidos por el régimen son:

Hasta USD 3.000 por envío

Máximo 50 kg por paquete

Hasta tres unidades idénticas por compra

Uso exclusivamente personal TEMU SHEIN ¿Tengo que hacer algún trámite? En los casos en los que los compradores obtengan sus productos a través del régimen courier express, no será necesario realizar ningún trámite con la Aduana, ya que se encarga de la documentación la misma empresa. También quedan exentos los documentos sin valor comercial y los envíos de muy bajo valor, etiquetados como “sin despacho postal”. Además, el organismo cuenta con una lista de productos prohibidos, en la que se incluyen sustancias inflamables, medicamentos sin receta, alimentos perecederos sin autorización sanitaria, armas, semillas sin certificación y cosméticos no aprobados. En caso de comprar productos con permisos especiales, serán retenidos hasta que se presente la documentación correspondiente.

