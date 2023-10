Los Sena, más complicados: Emerenciano y Marcela Acuña serán indagados por trata de personas

"Relatan los denunciantes que, al ser contactados por Sena, Acuña o Quintin para trabajar en la obra Sueños Compartidos, estos les prometieron trabajo registrado y una casa. Les dijeron que, a través de este proyecto de obra, accederían a viviendas propias que ellos mismos iban a construir", concluyó el fiscal en el requerimiento.

En ese sentido, se tuvo en cuenta que la jornada inicial de ocho horas diarias no era respetada: "No los dejaban retirarse del lugar hasta que no terminaran sus trabajos. Cuentan que el mismo Sena solía colarse en el portón y, a los gritos, ordenar que coloquen un candado para que nadie salga del predio, diciéndoles, además que, si alguien se iba, al día siguiente no podría volver a ingresar".

Después de más de diez años de la presentación del caso, el fiscal Sabadini pidió que los Sena declaren ante la Justicia por esta causa y el pedido de indagatoria será evaluado por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger.