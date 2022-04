Recuperan la cédula de soldado y un rollo de fotos del veterano de Malvinas Edgardo Esteban

En diálogo con este medio, Federico Miguel Amadeo Cincotta, solicitor of England and Wales y abogado argentino que representa al VGM, detalló cómo fue el procedimiento: "Se comunicó la Policía conmigo para decirme que habían llegado al actual poseedor del documento. A raíz de nuestras presentaciones, decidió entregarlo".

"En este momento el documento lo tiene la Policía y, obviamente, quiere entregárnoslo a nosotros. Confirmaron que es el documento y aparentemente hay un rollo de fotos, que está incluido en la documentación que van a entregar", afirmó el letrado desde Londres.

Con respecto al circuito que siguieron los bienes antes de ser ubicados, Cincotta explicó que "la primera vez la vendió una casa de remates, y la compró un tal 'HarryPitt69', que es quien la vendió por eBay. Quien la compra por eBay es desconocido para nosotros, pero sí pudimos trackearla. Eso es lo que le solicitamos a la Policía que hiciera y eso es lo que hizo".

La primera denuncia radicada por el abogado ante las autoridades británicas fue el 23 de marzo del 2021, hace poco más de un año. La investigación no fue sencilla. Sincotta cuenta: "Durante mucho tiempo no hubo intención de devolverla, me pareció a mí. Seguimos insistiendo y apelando a la Policía. Después se contactó un nuevo equipo de la Policía, que me pidió disculpas y me explicó que ahora estaba con el equipo correcto. Fueron a la casa de la persona que los poseía y accedió a devolverlos".

A modo de cierre, el profesional del estudio Cincotta International Advisory Firm reflexiona: "Es muy movilizarte, una gran satisfacción. Un honor poder acompañar a Edgardo durante todo el proceso. Fue difícil, no fue una cosa fácil, pero hemos llegado a buen puerto".

Edgardo Esteban Esteban, durante la presentación de vagones de carga con la leyenda "Malvinas nos Une", esta semana.

Edgardo Esteban combatió como soldado conscripto en las Islas Malvinas durante el Conflicto del Atlántico Sur. Para el fin de la contienda, fue tomado prisionero por los prisioneros y regresó la territorio continental argentino en el buque inglés Canberra. Su libro "Iluminados por el fuego" es un testimonio en primera persona sobre su experiencia en el frente. Fue llevado al cine en 2005 por el actual ministro de Cultura, Tristan Bauer.

Desde mediados del 2020, Esteban preside el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el Espacio de la Memoria exESMA.