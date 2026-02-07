SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de febrero 2026 - 12:00

ANSES aumenta 2,85% las jubilaciones, pensiones y asignaciones en febrero 2026

El organismo nacional confirmó los nuevos valores para los distintos planes y dio a conocer las fechas de cobro para el segundo mes del año.

ANSES se prepara para los pagos del segundo mes del 2026.

Empezó febrero y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se repara para iniciar el cronograma de pagos de millones de personas que reciben asistencias sociales. Gracias al dato de inflación de dos meses atrás, se definieron las cifras actualizadas que impactan en los haberes mensuales.

Además del aumento general, sigue activo el pago de un refuerzo económico dirigido específicamente a quienes cobran los montos más bajos. El objetivo es acompañar el presupuesto familiar frente al aumento de precios y sostener el poder adquisitivo.

Monto de las prestaciones de ANSES en febrero 2026

Con el ajuste del 2,85%, la jubilación mínima pasa a ser de $359.254,35. Con el bono de $70.000, el total mensual sube a $429.254,35. Este complemento alcanza a jubilados y pensionados con ingresos más bajos, mientras que quienes superan ese piso reciben un extra proporcional hasta llegar al mismo monto final.

Para el resto de jubilaciones y pensiones:

  • Jubilación máxima: $2.358.940,75.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor: $357.403,48 con el refuerzo incluido.

  • Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez: $321.478,05.

  • Pensión destinada a madres de siete hijos: $429.254,35.

Las asignaciones también fueron actualizadas:

  • Asignación Universal por Hijo: $129.096 por cada menor.

  • AUH por discapacidad: $420.354.

  • Asignación Familiar por Hijo: Primer rango de ingresos $64.554 y la variante por discapacidad $210.186.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El calendario de pagos de febrero se organiza así:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de febrero

  • DNI 1: 10 de febrero

  • DNI 2: 11 de febrero

  • DNI 3: 12 de febrero

  • DNI 4: 13 de febrero

  • DNI 5: 18 de febrero

  • DNI 6: 19 de febrero

  • DNI 7: 20 de febrero

  • DNI 8: 23 de febrero

  • DNI 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10 de febrero

  • DNI 1: 11 de febrero

  • DNI 2: 12 de febrero

  • DNI 3: 13 de febrero

  • DNI 4: 18 de febrero

  • DNI 5: 19 de febrero

  • DNI 6: 20 de febrero

  • DNI 7: 23 de febrero

  • DNI 8: 24 de febrero

  • DNI 9: 25 de febrero

Jubilaciones y pensiones que cobran el mínimo

  • DNI 0 a 4: del 9 al 13 de febrero

  • DNI 5 a 9: del 18 al 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el mínimo

  • DNI 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • DNI 0 y 1: 9 de febrero

  • DNI 2 y 3: 10 de febrero

  • DNI 4 y 5: 11 de febrero

  • DNI 6 y 7: 12 de febrero

  • DNI 8 y 9: 13 de febrero

