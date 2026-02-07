Becas Progresar de ANSES 2026: qué es lo que tengo que saber para acceder + Seguir en









Conocé quiénes pueden acceder a las Becas Progresar 2026, cuáles son los montos vigentes y cómo inscribirte paso a paso.

Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico que busca garantizar la continuidad de estudios para miles de argentinos. Este beneficio se destina a estudiantes de distintos niveles educativos y ofrece un ingreso mensual que contribuye a sostener la continuidad académica.

El programa no solo facilita el acceso a la educación obligatoria y superior, sino también a la formación profesional. La inscripción para la convocatoria 2026 suele abrirse al comienzo del ciclo lectivo y puede desarrollarse en varias etapas.

becas-progresar Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes que cumplen con ciertos requisitos de edad, situación académica y condición socioeconómica. En términos generales:

Estudiantes de entre 16 y 24 años que cursen educación obligatoria (primaria, secundaria o equivalentes), formación profesional o superior.

Jóvenes de hasta 30 años si están en etapa avanzada de un nivel superior.

Para algunas líneas como Progresar Enfermería , puede no haber límite de edad si se cumple con los requisitos de formación profesional.

Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal y DNI.

Deben ser estudiantes regulares en una institución oficial o reconocida.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Los ingresos propios y del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Montos de cada Beca Progresar Los montos que se están pagando en el marco de las Becas Progresar se mantienen como referencia para 2026, aunque podría haber ajustes oficiales cuando se habilite la inscripción:

Progresar Obligatorio: alrededor de $35.000 mensuales en total, de los cuales ANSES deposita el 80% ($28.000) mes a mes y retiene el 20% ($7.000) hasta que acredites la regularidad escolar.

Progresar Superior: también ronda los $35.000 , con esquema de retención similar.

Otras líneas, como Progresar Trabajo o Enfermería, pueden tener particularidades propias según la normativa vigente. El 20% retenido se liquida una vez que se presenta la documentación que demuestra que el estudiante cumplió con las condiciones académicas y asistenciales del programa.

Becas Progresar de ANSES: cómo puedo inscribirme y a partir de cuándo La inscripción a las Becas Progresar 2026 aún no tiene una fecha oficial confirmada por el organismo, pero las estimaciones oficiales y de fuentes educativas señalan que el proceso suele habilitarse entre marzo y abril de 2026, con una posible segunda convocatoria más adelante en el año. El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Tené en cuenta estos pasos para inscribirte: Registrate en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.

Ingresá a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completá la encuesta y los datos académicos requeridos.

Enviá el formulario y verificá que tus datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso. Si aplicamos mediante la aplicación Progresar+ , es necesario cargar nuestros datos personales, información académica y situación socioeconómica, y seleccionar la beca correspondiente. Una vez terminada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos, y luego se publican los resultados de adjudicación para saber quiénes pueden comenzar a cobrar la beca.

