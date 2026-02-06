ANSES deposita un extra de más de $100.000 en febrero 2026 a estas familias

Conocé los aportes de acreditación automática que elevan los ingresos mensuales de hogares con hijos.

ANSES recomienda verificar las fechas y los datos personales a través de sus canales oficiales para asegurar el cobro correcto de todas las prestaciones vigentes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en febrero de 2026 con el pago de un refuerzo económico que impacta de manera directa en los ingresos de sus beneficiarios. El esquema surge de la combinación entre la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) , dos prestaciones que se liquidan de forma conjunta y automática.

El beneficio no requiere inscripción previa ni trámites adicionales, ya que ANSES define el acceso a partir de los datos registrados en su sistema. La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la asignación principal, lo que permite que los fondos estén disponibles desde la fecha asignada en el calendario oficial.

La Tarjeta Alimentar de ANSES está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive , a personas que cobran la AUH por discapacidad (sin límite de edad) y a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

El organismo previsional determina la incorporación de manera automática, sin necesidad de gestionar el beneficio. El acceso depende exclusivamente del cumplimiento de los requisitos y de la información declarada por el titular , que debe mantenerse actualizada para evitar demoras o suspensiones.

Los montos de la Tarjeta Alimentar no se ajustan por movilidad mensual y en febrero de 2026 se mantienen los valores vigentes. El importe depende únicamente de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar alcanzado por la AUH.

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Este refuerzo se deposita junto con la asignación y explica por qué, en determinados casos, el ingreso mensual total puede superar los $100.000.

Monto de la AUH en febrero de 2026

La Asignación Universal por Hijo recibe en febrero de 2026 un aumento del 2,8%, aplicado bajo la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con esta actualización, el monto total de la AUH queda fijado en $129.070 por hijo. El pago mensual directo corresponde al 80%, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante ($25.814) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero

El calendario de pagos de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo se organiza según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0 : 9 de febrero

DNI terminados en 1 : 10 de febrero

DNI terminados en 2 : 11 de febrero

DNI terminados en 3 : 12 de febrero

DNI terminados en 4 : 13 de febrero

DNI terminados en 5 : 18 de febrero

DNI terminados en 6 : 19 de febrero

DNI terminados en 7 : 20 de febrero

DNI terminados en 8 : 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo (AUE): cuándo cobro en febrero de 2026