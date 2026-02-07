Tarjeta Alimentar ANSES: calendario de pagos de febrero, montos por hijo y cómo consultar si te corresponde + Seguir en









El organismo previsional informó cuándo se realiza el cobro del beneficio complementario para quienes reciben la AUH.

Tarjeta Alimentar: las fechas y montos del complemento de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en febrero de 2026 el pago de la Tarjeta Alimentar como complemento a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo (AUE). Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación principal, sin requerir trámites adicionales ni la entrega de una tarjeta física separada. Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin ajustes en febrero, ya que dependen exclusivamente de la cantidad de hijos en el grupo familiar.

El dinero se acredita junto con la AUH y queda disponible desde la fecha de cobro asignada en el calendario oficial. El beneficio está destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años, a personas que cobran la AUH por discapacidad (sin límite de edad) y a titulares de la Asignación por Embarazo a partir del tercer mes de gestación.

ANSES billetes.webp Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 El cronograma de pagos para febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular de la AUH o AUE:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero. Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 0: 9 de febrero.

DNI terminado en 1: 10 de febrero.

DNI terminado en 2: 11 de febrero.

DNI terminado en 3: 12 de febrero.

DNI terminado en 4: 13 de febrero.

DNI terminado en 5: 18 de febrero.

DNI terminado en 6: 19 de febrero.

DNI terminado en 7: 20 de febrero.

DNI terminado en 8: 23 de febrero.

DNI terminado en 9: 24 de febrero. Montos confirmados: ¿cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar este mes? Los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero de 2026 son los siguientes, según la cantidad de hijos en el grupo familiar:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres hijos o más: $108.062. El beneficio solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No se actualiza con la misma frecuencia que la AUH, por lo que sus valores se mantienen sin cambios en febrero.

¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar en 2026? La Tarjeta Alimentar está destinada a los siguientes grupos: Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años.

Personas que cobran la AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación. ANSES define el acceso de manera automática a partir de los datos registrados en su sistema. Si el titular cumple con los requisitos, el pago se realiza sin necesidad de solicitar el beneficio. Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar desde Mi ANSES Los beneficiarios pueden consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar a través de la plataforma "Mi ANSES", siguiendo estos pasos: Ingresar a "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción "Hijos" y luego "Tarjeta Alimentar".

Verificar el saldo disponible y el historial de movimientos.