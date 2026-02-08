Estos son los beneficios de ANSES a los que acceden los jubilados en febrero 2026 + Seguir en









El organismo previsional presenta un programa de beneficios exclusivos para sus afiliados, que cobren jubilaciones y pensiones a través del mismo.

A esta red se suman distintos bancos y locales de alcance nacional, entre ellos las principales cadenas de supermercados, que ofrecen descuentos de hasta el 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con el programa Beneficios Capital Humano, vigente en más de 7.000 comercios de todo el país.

jubilados anses.jpg Depositphotos Qué son los Beneficios ANSES Los beneficios de ANSES consisten en distintos descuentos y reintegros destinados exclusivamente a quienes cobran una jubilación o pensión a través del organismo. Estas promociones se enmarcan en el programa Beneficios Capital Humano, que asegura la participación de una amplia red de comercios adheridos en todo el país.

Para acceder a estos beneficios, los jubilados y pensionados solo deben realizar sus compras en los locales incluidos en el programa y pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que perciben mensualmente su haber previsional.

Descuentos a los que pueden acceder los jubilados Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación , tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito , usando la app BNA+ MODO, en distintos supermercados.

Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia , tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Quienes cobran sus haberes por el Banco Supervielle tienen un descuento del 20% (con tope de $25.000) en las compras con tarjeta de débito en distintos supermercados los días martes , o pagando con QR (con tope de $15.000). De esta manera, combinando ambos medios de pago se alcanza un tope de reintegro de $40.000. Además, un 50% de descuento en el rubro farmacias los días martes, tanto con tarjeta de débito , como con QR (con tope de $12.000 combinando ambos medios de pago) o 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas, todos los días, con tarjeta de crédito .

Si las compras son a través de la tienda Supervielle de Mercado Libre se accede a un 15% de descuento con tarjeta de débito (tope $10.000) los días martes (en farmacias) y miércoles (en supermercados); y todos los días 3 cuotas con tarjeta de crédito, con excepción de los jueves que otorga hasta 12 cuotas sin interés.

Cuenta remunerada: este nuevo beneficio que se incorpora al programa te permite recibir rendimientos diarios sobre el dinero acreditado en tu cuenta del Banco Nación (hasta un saldo máximo de $500.000) o en la cuenta remunerada del Banco Galicia (FIMA, sin tope de saldo). Consultá las tasas vigentes (TNA) en los canales oficiales de los bancos. Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 Los haberes previsionales quedaron actualizados para febrero de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.254,35

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $321.478,05

Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35 Las jubilaciones y pensiones que superan la mínima, pero no alcanzan ese tope final, acceden a un bono proporcional hasta completar dicho monto. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero El pago de jubilaciones y pensiones de ANSES se realiza según el calendario oficial, Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

