Marcelo Mindlin: "Nuestra misión es que el mundo no olvide lo sucedido en el Holocausto con el pueblo judío"

P: ¿Cómo se resignifica el Holocausto tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel?

M.M: Los ataques del 7 de octubre en Israel han intensificado el peso del recuerdo del Holocausto. Quienes no conocen esta historia no entienden por qué la comunidad judía global reacciona con tanta fuerza. Para los descendientes de las víctimas, este dolor está grabado en nuestra esencia. Los actos de violencia extrema contra judíos -asesinatos, violaciones, secuestros- reavivan ese trauma. Primo Levi, sobreviviente, advirtió: “Si los hombres pudieron hacer esto, puede repetirse”. Conflictos como el de Ucrania, con millones de víctimas, nos recuerdan que, a 80 años del Holocausto, la humanidad debe estar alerta para que nunca más ocurra algo similar.

P: ¿Qué importancia tiene la Marcha por la Vida para el Museo del Holocausto y su impacto en las nuevas generaciones?

M.M: Este evento es un punto culminante del año, un homenaje sentido a las víctimas de la Shoah, que viene del hebreo y significa "catástrofe". Es gratificante ver cómo el Museo del Holocausto crece en relevancia, no sólo como referente educativo en Argentina, sino también como impulsor de experiencias transformadoras. Nos esforzamos para que más personas, especialmente estudiantes, visiten los antiguos campos de concentración y exterminio. Queremos que ningún joven pierda esta oportunidad por barreras económicas, garantizando que los chicos de las escuelas accedan a este viaje único que marca un antes y un después.

P: ¿Cómo evalúa la situación del antisemitismo en Argentina en comparación con el contexto global?

M.M: Argentina goza de una posición privilegiada frente al antisemitismo, que no percibo como significativo en nuestro país. Sin embargo, a nivel global, muchos esconden su antisemitismo tras el antisionismo. Creo que Israel tiene el derecho absoluto de defenderse, especialmente tras los brutales ataques del 7 de octubre de 2023. Aunque comprendo que algunos expresen preocupación por los palestinos, en toda guerra -justa o no- los civiles sufren, lo que puede generar sentimientos antiisraelíes. En ciertos casos, esto es entendible, pero en otros, se transforma en antisemitismo encubierto.

P: ¿Es válido comparar los eventos del 7 de octubre con la Shoah, y qué puntos en común identifica entre ellos?

M.M: No comparto la idea de equiparar la Shoá con los eventos del 7 de octubre. Son incomparables, no solo por la escala, sino por la maquinaria nazi de exterminio. Sin embargo, hay puntos en común: Hamás y Hezbollá, como el nazismo, declaran explícitamente en sus estatutos la destrucción del pueblo judío. Son antidemocráticos —en Gaza no hay elecciones, y la disidencia se castiga con violencia— y discriminan a minorías, como los homosexuales, que son marginados o peor. Ante un enemigo que busca aniquilar al pueblo judío, este se defenderá con determinación.

P: ¿Cómo afecta a la comunidad judía la situación de los desaparecidos en Israel, y qué opina de la postura del presidente Javier Milei?

M.M: Los desaparecidos en Israel a manos del terrorismo palestino son una herida abierta para los judíos del mundo, un dolor que trasciende ideologías. Respecto al presidente Javier Milei, valoro su apoyo a la causa de Israel y a la comunidad judía. Como argentino, me reconforta vivir en un país cuyo líder respalda estas posturas con claridad.