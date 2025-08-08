Condenan a tres años en suspenso al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito







El hombre, de 74 años, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. También recibió una multa y le confiscaron un arma.

Juan Carlos Salem tiene 74 años y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado.

La Justicia de San Juan sentenció a tres años de prisión en suspenso a Juan Carlos Salem, de 74 años, por haber realizado una amenaza de bomba previo al recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. El acusado admitió su culpabilidad en un juicio abreviado, por lo que no irá a prisión.

Además de la condena, Salem tuvo que pagar una insólita multa de $10.000 por portación ilegal de armas, según informó la agencia Noticias Argentinas. La jueza Mabel Goya ordenó también el decomiso de un revólver encontrado en su vivienda del barrio Las Bebidas.

La amenaza que interrumpió el evento El episodio ocurrió el viernes 1 de agosto, cuando Salem llamó a las autoridades y expresó: “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”.

Tras las verificaciones correspondientes, se descartó la presencia de explosivos y el espectáculo comenzó a las 22.30, como estaba previsto.

La detención se concretó este miércoles, a cinco días del episodio, en su domicilio ubicado en la avenida Ignacio de la Roza, departamento de Rivadavia. Allí, las autoridades incautaron un arma calibre 22, según informó el Diario de Cuyo.

Los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública, al tiempo que fue trasladado a la Seccional 34°. Qué dijo Lali tras la amenaza de bomba en su show Tras este hecho atemorizante, Lali habló luego del show con el canal América TV donde relató: "Lo vivimos con tranquilidad porque nos quedamos ahí, esperando que nos den información, con el equipo, los bailarines y la producción, confiando en que la seguridad estaba haciendo lo que tenía que hacer". A su vez, contó que le preguntaron si quería irse del lugar y respondió que no: "Me parecía que teníamos que estar ahí como la gente". "Cuando me dieron el ok, me preguntaron si quería dar el show igual y yo, no sé si me sentía segura, pero sí acompañada", agregó. Respecto al mensaje de amenaza en la llamada al 911, Espósito sostuvo que "impacta escuchar a una persona con ese nivel, tan corrido" y aseguró que no lo lleva al "terreno personal". Sobre este punto, desarrolló: "Habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de discursos de odio, es esto", dijo y agregó: "Cuando uno dice: 'guarda con los discursos de odio', que bajan de arriba siempre, esto es lo que pasa, gente como uno que cree que responde a una ideología".