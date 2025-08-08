Día del niño 2025: regalos originales y que nunca fallan para niños de hasta 8 años

Si aún no decidiste qué regalar este Día del Niño, aquí te ofrecemos algunas opciones originales para orientarte siguiendo los intereses de los pequeños de acuerdo a su edad.

Agosto es para los niños argentinos uno de los meses más felices del año -junto con diciembre y el de sus cumpleaños- porque se celebra el Día del Niño . La fecha, que en la práctica implica que los pequeños reciban regalos, tiene en verdad un objetivo más allá de lo comercial ligado a la concientización de los derechos de los niños y remarcar la importancia de su bienestar, protección y del rol de la familia en su cuidado primario.

Más allá de la reflexión, los chicos esperan sus regalos . Y en ocasiones, no resulta sencillo elegirlos. En la cabeza de los adultos se mezclan infinidad de opciones condicionadas desde el valor económico hasta la edad de los niños y obviamente, sus gustos. En ese sentido, no pocas son las veces en las que los más pequeños eligen juguetes que a la vista de los adultos nada tienen de bellos.

Así las cosas, el abanico de ideas y opciones para elegir regalos para darle a los niños en su día es realmente enorme. Para elegir el mejor o el más adecuado es importante tener en cuenta para qué sirve cada uno y qué buscamos del juguete , ya que existen algunos que son educativos y sirven para desarrollar determinadas habilidades, mientras que otros no lo son.

Entre los tres, cuatro y cinco años , los niños son muy curiosos y se encuentran desarrollando habilidades y aprendiendo nuevos conocimientos. En esta etapa de su vida crece el interés por relacionarse con otros. A partir de los seis, siete y ocho años , un nuevo período inicia en la infancia y sus intereses cambian, ya que el jugar se vuelve una oportunidad para hacer amigos.

Sin pormenorizar en valores ni marcas, acá van algunas ideas que te puede ayudar para pensar el mejor para cada edad:

Cocina de juguete

Es una buena opción para motivar el libre juego y que puedan desarrollar el manejo y conocimiento de los artefactos de la cocina. Ideal para niños de entre 3 y 5 años.

dia-del-nino-jugueterias-7jpg.webp Los niños tienen diferentes intereses y necesidades de acuerdo a la edad y en función de ellos es bueno elegir el regalo que les entreguemos.

Carpa tipi

La carpa tipi es un excelente opción para ofrecerles a los chicos un espacio divertido y diferente de juego. Por lo general, vienen con una bolsa para guardarla, lo que la hace súper útil para transportarla y poder usarla al aire libre o dentro de casa. Además, promueve el juego con pares en la medida en que en su interior pueden entrar varios niños.

Valija de herramientas

Algunos niños demuestran un gran interés por las herramientas. Un maletín de herramientas es una muy buena opción para que vayan asociando para qué sirve cada una de ellas. Este tipo de kits se recomienda para niños a partir de los 3 años, para evitar que se coman las piezas más pequeñas.

Walkie Talkie

Los walkie talkies no dejan de atraer a los niños. Incluso cuando ahora tengan a su alcance dispositivos electrónicos, estos aparatitos permiten que los chicos creen sus propias aventuras, jueguen a las escondidas y puedan dejar volar su imaginación. Es ideal para niños a partir de los 4 años.

Niños jugando Existen muchas opciones para regalar a los más pequeños en el Día del Niño sin caer en dispositivos electrónicos. FreePik.es

Pizarra magnética

Esta es una opción para niños que tienen entre 1 y 8 años. Es uno de los regalos más comunes ya que les permite a los niños dibujar, escribir y jugar, fomentando la creatividad y ayudándoles a aprender a expresarse a través de sus dibujos. Y lo bueno es que, habitualmente vienen con motivos de acorde a sus gustos. Es ideal para los niños creativos y para llevar en viajes largos en auto evitando el uso de dispositivos electrónicos y promoviendo la creatividad.

Regalos personalizados

Existen muchas opciones personalizables que a los chicos les encantan. Desde tazas a almohadones, cartucheras y rompecabezas las propuestas son muchas. ¿Las más divertidas y originales? Las que pueden compartir con el adulto que las regala. Por ejemplo: Encargar un delantal de cocina que diga "Chef" y uno más grande que diga "Mamá del chef".