En medio de la distensión de las relaciones, Donald Trump anunció que visitará Venezuela

El mandatario continúa ratificando a Delcy Rodríguez como autoridad legítima de Venezuela y remarca la buena relación entre ambos.

Pasaron 40 días de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Aunque no detalló fecha, Donald Trump aseguró ante la prensa acreditada en la Casa Blanca que irá a Venezuela, en el marco de una visita diplomática. La distensión entre ambos países repercutió en la reapertura de operaciones de las empresas petroleras norteamericanas en el país sudamericano, así como en la aparente entrega de toneladas de medicamentos.

La noticia se conoce en simultáneo a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, revelase este jueves que recibió una invitación para visitar Estados Unidos y adelantó que se encuentra analizando un posible viaje.

Incluso, esta semana Trump escribió sobre el estado diplomático de los dos países en su cuenta de la red Truth Social. “Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, consideró y apuntó que “el petróleo está comenzando a fluir, y grandes cantidades de dinero, no vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”.

Paradójicamente, las declaraciones del presidente estadounidense sobre su visita a Venezuela ocurrieron antes de que viaje al Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, con el objetivo de reunirse con militares que formaron parte del operativo de captura de Nicolás Maduro.

¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano. - LFD pic.twitter.com/pxJ4c6r4AZ — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 13, 2026 EEUU en Venezuela: entrega de medicamentos y retiro de portaaviones La desescalada militar en el Caribe se ratifica luego de que este viernes el Pentágono ordene movilizar a Medio Oriente el portaviones que desplegó para la operación contra el expresidente Nicolás Maduro. La acción se da en momentos en que Donald Trump sopesa acciones militares contra Irán, tras los disturbios en las calles contra el régimen ayatolá. Se trata de un segundo grupo de portaaviones, el USS Gerald Ford.

En simultáneo se anunció la llegada de más de seis toneladas de medicamentos estadounidenses a Caracas. Aunque se desconoce qué tipo de fármacos son, Laura Dogu, la encargada de Negocios de los EEUU en Venezuela, remarcó que se trató de "¡otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano".