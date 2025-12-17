La CGT reclamó garantías al Gobierno y cuestionó declaraciones oficiales antes de la marcha + Seguir en









La central obrera alertó por lo que consideró mensajes “provocadores” de funcionarios nacionales y exigió que se preserve la seguridad de los manifestantes que protestarán contra la reforma laboral en Plaza de Mayo.

La conducción de la CGT pidió resguardar la integridad de los trabajadores que participarán de la movilización y evitar discursos que agraven el clima de tensión social. CGT

La CGT expresó este miércoles su preocupación por declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional que, según advirtió, podrían generar un clima de confrontación en la antesala de la movilización convocada para este jueves en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, la central sindical sostuvo que esos pronunciamientos constituyen “provocaciones innecesarias” hacia los trabajadores que planean manifestarse de forma pacífica, organizada y responsable, y reclamó que las autoridades adopten medidas para garantizar la integridad física y la libertad de quienes participen de la protesta.

Advertencia por el clima previo y refuerzo de la seguridad En el texto difundido, la CGT remarcó que la protesta social es un derecho constitucional y una herramienta legítima de expresión frente a políticas que, a su entender, afectan el empleo, la producción y los derechos laborales. En ese sentido, pidió al Gobierno que se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, al considerar que ese tipo de mensajes profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social.

La conducción sindical aseguró que el movimiento obrero ejercerá su derecho a manifestarse dentro del marco legal, con responsabilidad social y compromiso democrático, y anticipó que la movilización se desarrollará bajo consignas de paz y defensa de los derechos laborales.

Denuncian ataque a una sede del SEIVARA El pronunciamiento se produjo en un contexto de creciente tensión dentro del sindicalismo, que en las últimas horas se vio sacudido por un episodio de vandalismo contra la sede del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Desde la CGT vincularon ese ataque con una posible señal intimidatoria dirigida al conjunto de las organizaciones gremiales.

El sindicato afectado es conducido por Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola y Octavio Argüello, lo que encendió alertas dentro de la central obrera ante el temor de una escalada de hechos similares contra otras entidades sindicales. En el ataque se registraron destrozos, la sustracción de documentación y el robo de discos rígidos de computadoras. Frente a ese escenario, dirigentes sindicales resolvieron reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para reducir el riesgo de incidentes y detectar posibles infiltraciones que puedan derivar en disturbios durante la movilización. En paralelo, también existe preocupación por eventuales tensiones entre las columnas gremiales y organizaciones de izquierda, que planean concentrarse en el mismo lugar para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT la convocatoria a un paro nacional, un escenario que la central busca evitar para no quedar asociada a episodios de violencia.