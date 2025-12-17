Senado: la CGT tildó a la reforma laboral de "regresiva" y le exigió diálogo al Gobierno

Los triunviros de la central obrera, Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, asistieron a la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, invitados por Patricia Bullrich. En ese ámbito, plantearon sus críticas y pidieron a los senadores que no voten la media sanción.

Jorge Sola, triunviro de la CGT, expuso ante la Comisión de Trabajo del Senado junto a sus compañeros de conducción.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó esta tarde ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de modernización laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) . Los triunviros Jorge Sola , Octavio Argüello y Cristian Jerónimo cuestionaron el trámite exprés que impulsa el oficialismo, lo calificaron de "regresivo" y reclamaron "diálogo" para discutir una actualización a la norma madre del mundo laboral.

Tal como habían anticipado fuentes de la central obrera a Ámbito los gremialistas de Seguros , Camioneros y Vidrios acudieron a la convocatoria prevista para las 19hs de este miércoles, donde se refirieron a los efectos que la iniciativa tendrá sobre el mundo del trabajo. También se hará presente José Luis Lingieri (Agua).

La visita de Sola , Argüello y Jerónimo al Congreso de la Nación tendrá lugar horas antes de la marcha convocada por la propia CGT para este jueves 18 de diciembre, en rechazo de las modificaciones que impulsa el Gobierno a la ley de Contrato de Trabajo .

En la previa de la exposición, el triunvirato cegetista mantuvo una breve charla con Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el Senado. La discusión se dio en un clima cordial en el que se los vio intercambiar opiniones, una rara avis para ambas partes. Del mini cónclave también participaron José Mayans, titular de la bancada del PJ, y su compañero de bloque Mariano Recalde.

Bullrich ocupa la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la que asistieron los representantes de la Confederación General del Trabajo. Luego de un breve cuarto intermedio, les agradeció por la presencia y aprovechó para comentar su intermediación para lograr la participación del triunviro. "Lo llamé y hablé con un abogado suyo para intentar que participen. Me dijo que iban a venir después del jueves y por eso no los teníamos en cuenta para hoy", dijo y continuó: "Después el senador Recalde hizo la llamada y les agradecemos por venir hoy".

Al comenzar la presentación, Sola no dejó pasar el comentario de la exministra y negó el contacto. "No existió esa llamada, porque no tengo abogado, tengo abogada", dijo, pero Bullrich retrucó: "Hablamos con alguien de tu equipo".

La CGT reafirmó ante el Senado su oposición a la reforma laboral y ratificó la marcha de este jueves

Luego, el gremialista de Seguros se metió de lleno en la discusión sobre el proyecto, al que no dudó de calificar como "inconsulto" para "el mundo de los trabajadores", pero también en el empresariado, quienes reconoció que "están esperando una modernización, la cual nosotros también pretendemos", aunque con miradas diferentes.

"Tenemos una fuerte oposición sobre el proyecto. Hay una gran cantidad de miradas sobre este proyecto de ley", dijo y aprovechó para recordar que las propuestas que integran la nueva iniciativa también se impulsaron en la ley Bases y, según dijo, no generaron nuevos empleos, sino que tuvieron el efecto contrario.

Luego valoró la importancia de los convenios colectivos de trabajo, herramienta que el proyecto en discusión pretende poner en cuestión. "Este proyecto toca los derechos de los trabajadores a través de las modificaciones de la ley de Contrato de Trabajo y también va en contra de las representaciones de los propios trabajadores, de los derechos colectivos y de las asociaciones gremiales", dijo y afirmó que la iniciativa va en contra de principios constitucionales y del derecho internacional.

Por otra parte, cuestionó el tratamiento exprés que intenta darle el oficialismo. "No tiene que ser una discusión entre gallos y medianoche. Están modificando las relaciones laborales desde que se inició la ley de Contrato de Trabajo a la actualidad. Tiene que haber una discusión en profundidad", enfatizó.

Sola no dudó en remarcar que Argentina "tiene grandes problemas sociales" y hay "una pérdida por día de 400 empleos genuinos y 30 pymes están cerrando". "Eso no es porque no hay una ley diferente, sino porque no hay inversión productiva y eso lo tenemos que solucionar entre todos", continuó. En esa línea, planteó que es necesario discutir antes una reforma tributaria para aumentar el empleo.

"No estamos buscando que se mejore la manera de despedir, sino que se mejoren las formas de contratar", prosiguió Sola, para lo cual insistió en la necesidad de planificar un régimen de inversión productiva que permita incrementar el empleo de calidad.

octavio arguello Octavio Arguello, titular de Camioneros.

"Es una flexibilización laboral" que será "regresiva" y que atentará "contra los derechos colectivos e individuales de los trabajadores", dijo a su turno Argüello. "Dejará al empleado a merced del empleador. Sacar derechos como pretenden es una locura", planteó y le habló a los senadores: "Lo digo seriamente. No pueden votar una ley semejante que corrige más de 100 artículos de manera exprés".

"Estamos dispuestos al debate y a discutir punto por punto", continuó el sindicalista de Camioneros. Reconoció también la necesidad de actualizar la norma que rige los contratos de trabajo, pero consideró que el camino elegido por el Gobierno no es el correcto.

cristian jeronimo Cristian Jerónimo, titular del sindicato de Vidrio.

Luego tomó la palabra Jerónimo, quien también tildó de "regresivo" el texto del oficialismo y cuestionó la falta de debate. "Nos llamó la atención que nunca llamaron a un ámbito de negociación", dijo, más allá de la participación de Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo. "El Consejo no era vinculante para cerrar un proyecto porque si no se ponían de acuerdo las partes, no podía salir nada. Nos mintieron, porque sin el aval del mundo del trabajo, avanzaron con un proyecto", añadió.

En esa línea, aseguró que el proyecto fue redactado "por los estudios de abogados de las grandes empresas" y planteo que no contempla beneficios para los trabajadores. Por ese motivo, reafirmó la postura crítica de la central obrera y ratificó la medida de fuerza para este jueves, cuando el gremialismo se congregue en los principales puntos urbanos del país para rechazar el proyecto.