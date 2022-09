Marchan en San Luis a 15 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero

Una nueva marcha se realizará esta tarde para reclamar por la aparición con vida de Guadalupe Lucero, de quien no se sabe nada desde hace 15 meses. "Otro 14 más a este dolor constante de no saber de vos hija. Hoy marchamos por tu ausencia, para pedir JUSTICIA, y para que tu búsqueda no quede en el olvido #HASTAENCONTRARTE", escribió Yamil Cialone en las redes sociales.