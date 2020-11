¿Qué dijo John Hurtig, hermano de María Marta García Belsunce, sobre el documental?

"No tengo en claro por qué el documental es tan tendencioso. No sé si es porque vende más de esta manera o porque están buscando una segunda temporada... Dejaron todo muy abierto. Incluso asuntos ya cerrados del caso", agregó.

Sobre el accionar del fiscal Diego Molina Pico, el hermano de María Marta García Belsunce dijo: "Molina Pico dice que 'no haber hecho la autopsia' fue un error, pero eso fue un delito. Un error es tirar el “pituto” que después busqué y encontré. El fiscal se equivocó de rabo a rabo".

"Yo descubrí la prueba del asesinato, cuando mencioné y encontré el pituto”, aclaró además.

En su descargo contra el fiscal, Hurtig manifestó: "Molina Pico destruyó una familia y dice que tuvo "un error". Ver el documental y verlo hablar tranquilo... ¡y todavía no sabemos quién la mató!".

"No puede ser que esto sea gratis para Molina Pico. No puede ser por mis hijos, por mis amigos, por mi vieja, por mi cuñado que se comió ocho años, por María Marta", agregó.

Hurtig apuntó además contra Nicolás Pachelo: "Todo lo que vaya para el lado de Nicolás Pachelo, lo deja mal parado al fiscal. Me juego la vida que había ADN de Pachelo en la casa. Pero esto lo ocultó Molina Pico".

"Todo lo vinculado a Pachelo lo complicaba a Molina Pico porque, como fue el lugar del hecho y no hizo lo que tenía obligación legal de hacer, estaba hasta las manos", argumentó.

"Pachelo mató a María Marta y Molina Pico mató a mi mamá, Bártoli y volvió a matar a María Marta”, dijo tajante.

Sobre otra de las cuestiones que se toca en el documental sobre el accionar de la familia tras el hallazgo del cuerpo de María Marta García Belsunce, el hermano dijo: “La dirección que está en el certificado de defunción, que el documental dice que es trucho, es de mi madre. No es falsa. Esto también está el expediente y la serie no lo menciona. Bartoli no se llevó el certificado de defunción. Imaginate lo poco que le interesaba esto... Lo único que fue a buscar a Casa Sierra fue el servicio de velatorio".

"No estoy hablando de mi versión, estoy hablando del expediente", sostuvo.

Por último John Hurtig dijo que "estamos preparando un juicio al Estado y también algunas acciones con Molina Pico".

"Quiero que parte de la Argentina sepa la verdad. No se trata de creerme a mí, todo esto está en el expediente", sentenció.