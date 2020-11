Carrascosa habló del documental sobre el crimen de María Marta Belsunce

"Me emocionó muchísimo, sobre todo la presentación que hacen de María Marta. Lo otro fue un revival que no digo que me hace muy feliz", dijo Carrascosa en declaraciones a Radio 10.

Consultado sobre qué cree que pasó con García Belsunce, consideró que "hubo un homicidio en intención de robo porque ella conocía a los ladrones".

El viudo aseguró que siempre tuvo "una excelente charla con Maria Marta". "En todos los problemas que tuvimos nunca tuvimos la necesidad de gritar", sostuvo.

Consultado sobre el rol del fiscal Diego Molina Pico en la causa, sostuvo que el funcionario judicial "se armó la historia". "Nunca habló conmigo cuando fue al Carmel -en alusión al velorio-. Le diría que sea honesto y se jubile", cuestionó.

"La serie muestra a un Molina Pico mesiánico, obcecado", consideró Carrascosa sobre el documental "Carmel".