Máxima Zorreguieta visitó una comunidad mapuche en Villa Mascardi

Se indicó que Máxima, esposo e hijas, llegaron a la región y en sigilo pasaron una tarde de esparcimiento en el camping Relmu Lafken, que la comunidad mapuche maneja en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta nacional 40.

Patricia Montenegro, que integra la comunidad mapuche, confió: “Fue muy loco todo. No puedo mucho más que eso, pero se lo manejó como una visita más. No invadimos su espacio. Cuando entraron no sabíamos quiénes eran”.

Se supo que las camionetas y autos ingresaron sin ningún tipo de protocolo especial. De hecho, fueron personas que estaban en el predio que reconocieron a Zorreguieta, la economista argentina que en 2002 se casó el entonces príncipe de Países Bajos.

Montenegro también aseguró que no habían sacado fotografías ni acercado a los visitantes, que con frecuencia visitan la Patagonia, sobre todo Villa La Angostura, donde vive un hermano de Zorreguieta.