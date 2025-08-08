Medicamentos gratis de PAMI: quiénes podrán acceder en agosto 2025 y cómo tramitarlos

El trámite para solicitar el subsidio del 100% se puede realizar de forma online y la receta electrónica es clave para acceder al beneficio.

Uno de los requisitos de PAMI para acceder es tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en Argentina. Con más de 5 millones de afiliados en todo el país, su objetivo es garantizar el acceso a la salud de manera equitativa, integral y gratuita. Y uno de sus principales beneficios es la cobertura total de medicamentos , especialmente aquellos utilizados para tratar enfermedades crónicas, graves o de alto costo, como la diabetes o la hemofilia.

En este contexto, la entidad actualizó los requisitos y el proceso para acceder al subsidio del 100%, donde la receta electrónica juega un papel central. Esta nueva modificación busca optimizar los recursos, garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan y prevenir el uso excesivo de fármacos.

Para acceder al beneficio de la cobertura total de los medicamentos, los jubilados y pensionados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Pero, hay un detalle con respecto a estas condiciones, ya que si el afiliado no cumple con los 2 primeros (tope de ingresos y no tener medicina prepaga) pero el costo de los medicamentos indicados para un tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos , puede solicitar la cobertura al 100% por razones sociales a través de un mecanismo de excepción .

Para ello, PAMI te solicitará el informe social (Disposición 7339/GPSyC/13), la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05) y la revalidación médica.

Cómo tramitar los medicamentos gratis en PAMI

El trámite se puede realizar de forma digital, lo que facilita el acceso y agiliza los tiempos de respuesta. Y desde este mes, la receta electrónica (cuya vigencia es de 30 días) es condición necesaria para que el beneficio se aplique. Para iniciar la solicitud, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web de PAMI, apartado “Trámites Web”, y seleccioná “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Luego, marcá “Iniciar este trámite” y aclará en motivos "Solicitar el servicio". Completá con tu número de afiliado, número de DNI y de trámite de la última versión de tu documento. Llená el formulario de contacto indicando si la persona que está realizando el trámite es el afiliado titular o un familiar, número de teléfono y correo electrónico. Se desplegará una pantalla con el listado de requisitos para acceder al beneficio, donde deberás confirmar si cumplís con ellos. Al confirmar, aparecerán 3 preguntas: si posee activos societarios, si posee un familiar a cargo con discapacidad, o si posee receta en formato de papel. Si en esta última respondes que sí, aparecerá un espacio donde podrás cargar el documento (foto o .pdf) de la prescripción. Y si por el contrario, seleccionás que no, no te preocupes, ya las tenés de manera electrónica. Luego, se mostrará un campo de texto que es opcional para dejar algún comentario, como por ejemplo, los nombres de los medicamentos que está solicitando. Seleccioná “Finalizar carga de documentación” y confirmá la información brindada.

El sistema generará un número de caso con el que podés consultar el estado del trámite. La respuesta suele llegar dentro de las 24 horas.

Por último, para retirar los medicamentos, tu médico de cabecera debe enviar la receta electrónica a la farmacia. Solo necesitás presentar tu DNI y credencial PAMI. Si no podés asistir en persona, un familiar o persona de confianza puede hacerlo en tu lugar con la documentación correspondiente.