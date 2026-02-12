Los 5 beneficios gratuitos que PAMI entregará a sus afiliados durante 2026

El organismo previsional ofrece a sus jubilados y pensionados un programa exclusivo, que cuenta con beneficios completamente gratuitos y vigentes durante 2026.

PAMI brinda a sus afiliados distintos elementos gratuitos vinculados a la movilidad, la higiene y la visión, tres áreas clave para el bienestar de las personas mayores.

Estos beneficios se canalizan a través del programa de " Accesorios" y de otros planes específicos que continúan vigentes. La iniciativa supone un alivio para los jubilados, especialmente frente a la reducción de cobertura de ciertos tratamientos y medicamentos en los últimos años, situación que los obliga a reorganizar y priorizar los gastos en salud.

La solicitud se realiza a través de la plataforma de PAMI y puede gestionarla el propio afiliado, un familiar, su apoderado o el médico, siempre que esté habilitado. La modalidad digital permite agilizar el trámite, reducir los tiempos de espera y evitar gestiones presenciales innecesarias.

Lentes: incluye hasta dos pares de anteojos por año, ya sea para visión cercana o lejana.

Trapecio: pensado para asistir al paciente en los cambios de posición dentro de la cama.

Colchón antiescaras: ayuda a prevenir la aparición de úlceras en personas que permanecen largos períodos en cama.

Para acceder a los anteojos gratuitos de PAMI, el procedimiento es similar al del resto de los accesorios. El afiliado debe presentar el DNI, la credencial y una Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de cartilla. La receta tiene una validez de 150 días y debe detallar el diagnóstico, la graduación y la firma del especialista.

Luego, se debe elegir una óptica habilitada, realizar la evaluación correspondiente y seleccionar el modelo de anteojos disponible sin costo. Una vez finalizado el trámite, el afiliado recibe un comprobante que permite realizar el seguimiento del pedido hasta el momento de la entrega.

Pañales de PAMI: cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos

Para acceder al beneficio es necesario contar con DNI, credencial vigente y una receta electrónica emitida por el médico de cabecera.El sistema admite hasta seis recetas en simultáneo y la entrega se realiza a domicilio a través de la empresa logística asignada, sin ningún costo para el afiliado.

Es fundamental tener el domicilio actualizado en el padrón para evitar inconvenientes en la distribución. La verificación puede realizarse por teléfono o de forma presencial en las agencias correspondientes.

Cómo funciona Mi PAMI y cuáles son las gestiones que se pueden hacer

"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

mi pami

Desde la plataforma, los usuarios pueden:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

y la de su grupo familiar Acceder a su cartilla médica personalizada

Sacar turnos para atención en agencia y con profesionales de la salud

Gestionar trámites web

Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera

Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs

Revisar la historia clínica y acceder a resultados de estudios

y acceder a resultados de estudios Validar recetas

La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato.

Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, y hasta te envía recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales.