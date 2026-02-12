SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

PAMI ofrece colchones gratis para sus afiliados bajo una única condición

Una ayuda que se enmarca en la serie de prestaciones gratuitas orientadas a personas con necesidades de salud específicas.

La entrega forma parte de las prestaciones médicas vigentes de PAMI y requiere prescripción profesional.

Durante 2026, PAMI sostiene la entrega sin costo de colchones antiescaras, un insumo médico destinado a personas con movilidad reducida o que se encuentran transitando un período de internación domiciliaria. Se trata de una prestación incluida dentro del sistema de ayudas técnicas del organismo, pensada para prevenir complicaciones derivadas de la permanencia prolongada en cama.

El acceso al beneficio está sujeto al cumplimiento de un requisito médico formal y la cobertura no depende del nivel de ingresos del afiliado, sino de la indicación profesional que acredite la necesidad clínica del insumo.

Quiénes pueden acceder a los colchones antiescaras de PAMI

El beneficio está dirigido a afiliados y afiliadas que presenten dificultades de movilidad, enfermedades crónicas o situaciones de reposo prolongado. Para validar la cobertura, PAMI exige una prescripción médica que respalde la indicación del insumo como parte del tratamiento.

Requisitos para acceder al colchón antiescaras:

  • Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un profesional de PAMI

  • Orden manual, en caso de no contar con OME, acompañada por: Resumen de historia clínica + detalle de peso y altura del paciente

  • DNI vigente del afiliado

  • Credencial de PAMI actualizada

La documentación permite al organismo evaluar la necesidad del insumo y autorizar su provisión sin cargo, dentro del marco de las prestaciones médicas vigentes.

Cómo solicitar el colchón antiescaras en PAMI

El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de los canales digitales habilitados por PAMI. Durante 2026, el organismo impulsa el uso de la gestión online para reducir traslados y agilizar los tiempos administrativos, especialmente en casos de afiliados con limitaciones físicas.

Opciones para iniciar la solicitud:

Trámite digital

  • Inicio de la solicitud desde los canales oficiales de PAMI.

  • Carga de documentación médica.

  • Seguimiento del estado del trámite en línea.

Trámite presencial

  • Atención con turno previo en agencias PAMI.

  • Presentación de la orden médica y documentación requerida.

Una vez aprobada la solicitud, el colchón antiescaras se incorpora al esquema de prestaciones del afiliado.

