Mi PAMI: cómo acceder a las órdenes médicas digitales desde la aplicación

Con la plataforma, los afiliados pueden ver la credencial digital, sacar turnos, revisar su historia clínica y gestionar recetas electrónicas a través el celular.

Las recetas electrónicas reemplazan a las clásicas de papel y agilizan el sistema de prescripciones en farmacias, hospitales y centros de salud.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública más grande de Argentina. Con más de 5 millones de afiliados, su objetivo es garantizar prestaciones esenciales para los adultos mayores, como el acceso a hospitales exclusivos. En los últimos años, la institución atravesó un proceso de modernización para agilizar trámites y facilitar el acceso a sus servicios.

Uno de los cambios más importantes fue la implementación de la orden médica digital , un sistema que permite prescribir medicamentos de manera digital y segura. Con esta herramienta, los profesionales las cargan directamente en el sistema, y los titulares pueden retirarlas en cualquier farmacia de la red PAMI solo presentando su DNI y credencial .

Y con la incorporación de nuevas funciones en la app " Mi PAMI" , los usuarios tienen la posibilidad de consultar las que están activas desde el celular. ¡Descubrí cómo hacerlo!

"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura . La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android . Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

A través del sitio, los usuarios pueden consultar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y hasta recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales.

pami celular.webp

Cuáles son las gestiones que se pueden realizar desde la app

Desde la plataforma, los usuarios pueden:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

Acceder a su cartilla médica personalizada

Sacar turnos para atención en agencia y con profesionales de la salud

Gestionar trámites web

Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera

Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs

Revisar la historia clínica y acceder a resultados de estudios

Validar recetas

La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, y hasta te envía recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales.

Órdenes médicas: cómo acceder desde Mi PAMI

Los afiliados pueden consultar sus recetas electrónicas de manera rápida desde la aplicación oficial Mi PAMI, disponible de forma gratuita. Para hacerlo por primera vez, es necesario descargar la app y registrarse con el DNI, el sexo que figura en el documento y el número de trámite de la última versión.

Una vez dentro, hay que ingresar a la sección “Recetas y órdenes médicas”, y luego hacer clic en “Recetas” para visualizar todas las prescripciones activas emitidas a su nombre. En cada una, verás los datos completos del medicamento prescripto, la fecha de emisión, de vencimiento y el estado actual. De esta forma, el afiliado puede saber qué tratamientos tiene pendientes de retiro y evitar confusiones.

Tené en cuenta que estos documentos tienen una vigencia de 30 días corridos. Esto significa que el afiliado debe retirar el medicamento dentro de ese plazo; una vez transcurrido ese lapso, pierde validez y no puede utilizarse en la farmacia.

En algunos casos, los médicos pueden emitir recetas postdatadas, que tienen una fecha de inicio futura (por ejemplo, para tratamientos que comienzan en dos o tres meses). En esos casos, el mes comienza a contarse desde el día indicado como válido, y no desde el momento en que fueron cargadas en el sistema.