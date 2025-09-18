Mi PAMI: cómo confirmar si la receta electrónica sigue vigente

Al igual que las recetas en papel, la versión digital tiene vencimiento. A continuación, los detalles.

De esta forma podes saber si tu receta electrónica todavía se puede usar.

En los últimos meses surgieron dudas entre los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) sobre si las recetas digitales de Mi PAMI continúan vigentes. La digitalización facilitó el acceso a medicamentos y simplificó trámites. No obstante, muchos se preguntan si este sistema sigue funcionando o si habrá cambios en la forma de obtener las prescripciones médicas.

Para saber esto, es importante tener en cuenta ciertos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que las recetas no deben estar vencidas y se deben utilizar dentro del período de vigencia que establece la obra social, que suele ser de varios días desde su emisión.

Mi PAMI es la plataforma digital oficial de la obra social PAMI. Está pensada para que los afiliados puedan realizar trámites, acceder a información y gestionar servicios sin necesidad de ir a una oficina.

A través de este portal y su aplicación móvil, los jubilados, pensionados y afiliados pueden consultar sus recetas digitales y verificar si siguen vigentes, solicitar y confirmar turnos médicos, consultar la cartilla de prestadores de salud, acceder a ciertos beneficios sociales y programas especiales, y por último, actualizar sus datos personales cuando sea necesario.

El objetivo de Mi PAMI es hacer más simple, rápido y accesible el acceso a la salud y a los servicios de la obra social, de esta manera se reduce la necesidad de trámites presenciales y se facilita la vida cotidiana de los afiliados.

Cómo gestionar una receta electrónica de PAMI

Para solicitar una receta electrónica de PAMI se deben seguir los siguientes pasos:

Sacá turno o consultá a tu médico de cabecera Pedile al médico la receta electrónica Ingresá a Mi PAMI para verificarla Controlá la vigencia Retirá los medicamentos en la farmacia adherida Excepciones

Paso a paso: cómo saber si sigue vigente la receta electrónica

Muchos afiliados del Programa de Atención Médica Integral tienen dudas sobre la vigencia de las recetas digitales. Verificarlo es muy sencillo y se puede hacer en pocos pasos: