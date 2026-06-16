Mínimas bajo cero y sin lluvias en AMBA: cómo seguirá el clima esta semana

El AMBA encara una mínima de 8 grados sin lluvias a la vista. Además, se esperan mínimas menores a los -5 grados en el sur del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con mínima de 8 grados, en una semana que no espera lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se esperan mínimas menores a los -5 grados en el sur del país.

El SMN pronosticó para este martes cielo despejado, mínima de 8 grados y máxima de 17 grados, con viento del oeste rotando al noroeste. Hacia el miércoles las temperaturas marcarán entre los 6 y 15 grados, con viento del este y cielo parcialmente nublado.

Para el jueves la temperatura mínima será de 10 grados mientras la máxima será de 13 grados mientras existe una probabilidad de lluvias aisladas para la tarde y noche. Finalmente, la semana cerrará con máxima de 14 y cielo mayormente nublado.

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Mañana fría en todo el país, con neblinas en Cuyo, Córdoba y franja norte.

Despejado y estable en casi toda la República #Argentina.

Sin alertas meteorológicas para este martes 16



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Alerta por

El sitio Meteored anunció que se esperan "heladas generalizadas desde la Patagonia hasta la región pampeana", con valores cercanos a los -5 °C. Además, se espera que el frío avance sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, "favoreciendo un aumento de la nubosidad y la aparición de lluvias y nevadas aisladas".



Mientras tanto, "en el norte argentino habrá pocos cambios" a la espera de "masa de aire más templada y húmeda, con abundante nubosidad, aunque alternando con algunos períodos de sol". En ese sentido, el Litoral podría vivir mínimas "inferiores a 4 °C en algunos sectores y máximas que podrán superar los 20 °C".