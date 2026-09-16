Asignaciones Familiares ANSES para Monotributistas: ¿qué cobrás según tu categoría?

Las categorías más bajas acceden a una mayor cantidad de prestaciones, mientras que I, J y K conservan beneficios vinculados a hijos con discapacidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) contempla un esquema específico de asignaciones familiares para los trabajadores monotributistas . El acceso y el importe dependen de la categoría registrada ante ARCA, por lo que no todos los contribuyentes reciben las mismas prestaciones.

Quienes están encuadrados entre las categorías A y H pueden acceder a la Asignación Familiar por Prenatal, por Hijo o Hijo con Discapacidad y a la Ayuda Escolar Anual. Las categorías I, J y K tienen un esquema más limitado: solamente pueden recibir la prestación por Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar vinculada a ese beneficio.

Los valores vigentes desde septiembre fueron actualizados 2,11% mediante la Resolución 260/2026. Para las categorías A a H, el importe de la Asignación por Hijo va desde $77.025 hasta $16.217 , según la categoría.

Los monotributistas de las categorías A, B, C, D, E, F, G y H tienen derecho a un conjunto de prestaciones familiares que incluye la Asignación por Prenatal, la Asignación por Hijo o Hijo con Discapacidad y la Ayuda Escolar Anual. En septiembre, la Asignación Familiar por Hijo y la correspondiente al período prenatal tienen estos valores para el régimen de monotributo:

La Ayuda Escolar Anual también está contemplada para quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad . ANSES establece que el derecho se genera cuando el titular percibió alguna de esas prestaciones durante al menos un mes del año. Para septiembre, el valor de la Ayuda Escolar es de $55.672 . Para cobrarla es necesario cumplir con la acreditación de escolaridad correspondiente. El beneficio alcanza a hijos desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años.

Categorías I, J y K: cobros permitidos y limitaciones por topes de ingresos

Los monotributistas de las categorías I, J y K se encuentran con una situación diferente. ANSES establece que no perciben la Asignación Familiar por Prenatal ni la Asignación por Hijo común. El beneficio queda limitado a la Asignación por Hijo con Discapacidad y a la Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad.

En septiembre, la Asignación por Hijo con Discapacidad para estas categorías se ubica en $111.970. A diferencia de las asignaciones familiares ordinarias, esta prestación no está sujeta a un tope de ingresos para determinar el derecho al beneficio.

La Ayuda Escolar para hijo con discapacidad tampoco queda limitada por el tope de ingresos que se aplica a las asignaciones familiares comunes. Para acceder, el titular debe haber percibido durante el año la Asignación por Hijo con Discapacidad y cumplir con los requisitos educativos que corresponden.

Para las prestaciones que sí tienen límites, ANSES actualizó en septiembre el tope máximo individual a $3.157.449 y el Ingreso del Grupo Familiar máximo a $6.314.898. Cuando uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo familiar puede quedar excluido de las asignaciones alcanzadas por ese requisito aunque el ingreso total del hogar no supere el máximo general.

ANSES

¿Por qué los trabajadores autónomos no perciben asignaciones familiares?

El régimen de trabajadores autónomos es diferente al Monotributo. Quienes están inscriptos como autónomos o responsables inscriptos no perciben asignaciones familiares por el solo hecho de realizar esa actividad. La diferencia está en el régimen previsional y tributario bajo el cual se encuentra registrado el trabajador. El Monotributo contempla ciertas asignaciones familiares dentro de sus categorías, mientras que el régimen general de autónomos no incluye estas prestaciones.

Por eso, una persona que pasa de ser monotributista a autónoma puede dejar de reunir las condiciones que le permitían cobrar las asignaciones familiares correspondientes a su categoría anterior. La situación es distinta si además de la actividad independiente existe otra condición que genere derecho a una prestación. En ese caso, ANSES analiza el beneficio según el régimen aplicable y la situación registrada del titular.

Pasos para unificar el cobro de asignaciones y registrar el CBU en mi ANSES

Los monotributistas pueden consultar sus asignaciones desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La plataforma permite revisar los datos personales y familiares registrados y controlar las prestaciones que figuran a nombre del titular.

Para recibir los pagos, es importante contar con un medio de cobro registrado. ANSES ofrece una opción para establecer un único medio de cobro para asignaciones y otros programas, que puede gestionarse desde la web o la aplicación de mi ANSES.

El titular debe entrar a mi ANSES, revisar que sus datos estén actualizados y seleccionar el medio de cobro disponible. Si utiliza una cuenta bancaria, debe informar el CBU correspondiente para que las prestaciones sean depositadas ahí. También es importante controlar que los vínculos familiares estén correctamente registrados. Si un hijo no figura en la base de ANSES o existe algún dato desactualizado, el organismo puede requerir documentación para acreditar la relación y habilitar el cobro.

Una vez actualizada la información, el titular puede consultar desde la misma plataforma las asignaciones liquidadas y verificar si existe una fecha de pago. En el caso de los monotributistas, la categoría registrada ante ARCA es determinante para establecer qué prestaciones corresponden y cuánto se cobra por cada una.