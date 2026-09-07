Vuelven los créditos hipotecarios para monotributistas: requisitos y mejores alternativas

Los monotributistas también pueden sacar créditos UVA, pero cada banco cambia los montos, plazos, ahorros exigidos y tasas según el cliente.

Los créditos hipotecarios UVA también alcanzan a trabajadores que facturan como monotributistas. Varias entidades aceptan esos ingresos para comprar una vivienda, aunque no todas los toman de la misma manera ni ofrecen el mismo margen para financiar la operación.

Para quien trabaja por su cuenta, la diferencia puede estar en cuánto le prestan, cuánto tiempo tiene para devolverlo y qué parte de la propiedad debe pagar con dinero propio. También aparece otro factor que puede encarecer el préstamo: no cobrar el sueldo en el banco elegido. .

El mercado tiene opciones muy distintas. Banco Hipotecario parte de un plazo de hasta 15 años, con unos u$s170.000 y una financiación que puede llegar al 80% de la tasación. Banco Ciudad estira el préstamo hasta 25 años y llega a unos u$s248.000 para primera vivienda, aunque para otros casos el monto baja a u$s70.000.

Para los créditos hipotecarios, los bancos suelen cobrar más tasa a los monotributistas que a los empleados, sobre todo si no cobran su sueldo ahí.

Del otro lado, Brubank, Banco Nación y BBVA ofrecen plazos de hasta 30 años. Brubank ronda los u$s216.000 y financia hasta el 70% de una primera vivienda. Nación llega al 75%, mientras que BBVA cubre hasta el 80% de la tasación y no fija un tope de monto.

Macro juega otra carta: tampoco establece un máximo de dinero. Para menores de 30 años puede financiar hasta el 90% , aunque ese porcentaje se reduce según el valor de la operación y el vínculo del cliente con la entidad.

Credicoop, Banco del Sol y Comafi completan la oferta. El primero maneja unos u$s141.000 y financia hasta el 70% de una primera vivienda; Banco del Sol no fija un límite de monto y llega al 80%; Comafi ofrece alrededor de u$s246.000 y cubre hasta el 75%.

Por eso, dos personas que buscan una propiedad de un valor similar pueden encontrarse con necesidades muy diferentes de dinero propio. El porcentaje que no cubre el banco sale del bolsillo del comprador.

Tasas y costos ocultos: cuánto cuesta financiar una vivienda sin recibo de sueldo

El otro punto que puede pegar fuerte en el bolsillo es la tasa. En varios bancos, no acreditar el sueldo significa pagar un recargo por el crédito, incluso cuando la línea acepta al monotributista.

El caso más marcado aparece en Banco Nación: la tasa pasa del 6,7% para quienes acreditan haberes al 12% para quienes no lo hacen. Banco Ciudad también castiga con fuerza esa diferencia: para determinadas primeras viviendas parte del 7,5% con acreditación y puede llegar al 15% sin ella.

En otras entidades, el salto es más acotado. Brubank va del 12% al 14%; Credicoop, del 7,5% al 9%; Banco del Sol, del 9% al 12,5%; y Comafi, del 9,5% al 11%. BBVA maneja entre 7,5% y 9,5% con sueldo acreditado y llega al 11,5% sin esa condición.

La cuota también tiene un freno. La regla más habitual es que no supere el 25% de los ingresos del solicitante. Banco Hipotecario establece un límite del 20%, mientras que Macro y BBVA no informan un porcentaje.

Los bancos piden distintos requisitos a los monotributistas y algunos también tienen créditos para construir. Freepik

Qué hacer si el banco te exige relación de dependencia para complementar ingresos

Hay una traba distinta cuando el banco no acepta el monotributo como ingreso principal. Galicia y Santander piden que el solicitante cobre un sueldo en relación de dependencia, pero dejan sumar la facturación de su actividad independiente.

En Galicia, esa combinación permite acceder a un crédito de hasta 20 años, sin tope de monto y con una financiación del 70% de la tasación. La tasa es del 9,5% con sueldo acreditado y sube al 11,5% si el solicitante no cobra sus haberes en el banco.

Santander ofrece también hasta 20 años, sin límite de monto y con una financiación de hasta el 70%. La tasa es del 9,5% para quienes acreditan el sueldo y, además, se pueden incorporar los ingresos del cónyuge o concubino.

Ahí el monotributo no reemplaza el sueldo: sirve para empujar el ingreso total que el banco toma en cuenta. Para alguien que vive únicamente de su actividad independiente, la salida pasa por buscar una entidad que acepte ese ingreso como base del crédito.

Pasos para presentar tu solicitud y aumentar las probabilidades de aprobación

El primer filtro está en los papeles. Según el banco, te pueden pedir que tengas al día los pagos del monotributo ante ARCA, que presentes los últimos tres comprobantes o que demuestres una determinada antigüedad. Algunas entidades exigen más de un año como monotributista.

Después viene una cuenta que conviene hacer antes de elegir la propiedad: cuánto pone el banco y cuánto tenés que poner vos. Si la entidad financia el 70%, por ejemplo, el 30% restante queda de tu lado, además de los gastos que demande la operación.

Con esa base, el banco analiza tus ingresos y define qué cuota podés afrontar. En muchas entidades no puede superar el 25% de esos ingresos, por lo que el monto que pidas queda condicionado por esa relación.

Cuando ya tenés la documentación y sabés cuánto necesitás, podés iniciar la solicitud. La entidad toma en cuenta tus ingresos, el monto que pedís y las condiciones de la operación antes de definir si te otorga el crédito.