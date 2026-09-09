ARCA cruza datos del Monotributo: de cuánto son las multas por estar mal categorizado

El organismo revisa movimientos, consumos y la facturación para detectar diferencias entre la actividad real y la escala declarada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) empezó una nueva etapa de controles con el cierre del período de recategorización del Monotributo . En esta oportunidad, la revisión está orientada a detectar casos en los que los ingresos o movimientos de una persona no coinciden con la categoría en la que está inscripta.

Si encuentra diferencias, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio, reclamar montos adeudados de períodos anteriores y aplicar sanciones . El contribuyente, de todas formas, tiene la posibilidad de presentar un descargo, si considera que el cambio no corresponde.

ARCA no mira únicamente la facturación emitida, también cruza otros movimientos para estimar si el nivel de actividad real coincide con lo declarado. Los datos que puede revisar son:

Si los consumos y movimientos superan los límites de la categoría declarada, el organismo puede presumir que los ingresos reales fueron mayores. Según la información disponible, en algunos casos ARCA suma entre un 20% y un 30% sobre los valores detectados para estimar los ingresos brutos y determinar si corresponde ubicar al contribuyente en una categoría superior o incluso excluirlo del régimen.

La recategorización de oficio no implica solamente pasar a una escala más alta. También puede generar una deuda por los meses en los que el contribuyente pagó una cuota inferior a la que le correspondía. ARCA puede reclamar:

la diferencia entre lo abonado y lo que correspondía pagar

intereses resarcitorios por los períodos ajustados

una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y de los aportes previsionales que se dejaron de ingresar

Dentro de esos aportes se incluyen los componentes de jubilación y obra social. Por ejemplo, si una persona estuvo durante varios meses en una categoría inferior, el organismo puede recalcular las cuotas correspondientes a ese período y exigir el pago de la diferencia acumulada.

También existe una reducción de la sanción si el contribuyente acepta la decisión. Si no presenta una apelación dentro de los 15 días posteriores a la notificación, la multa puede reducirse al 25%, es decir, a la mitad del monto originalmente aplicado.

Los contribuyentes cuentan con una instancia para presentar documentación de respaldo. Pexels

Pasos para apelar una recategorización de oficio

La comunicación se hace a través del Domicilio Fiscal Electrónico, por lo que es importante revisar las notificaciones dentro de ese espacio. Si el contribuyente considera que ARCA interpretó de manera incorrecta sus movimientos, puede presentar una apelación. Los pasos son:

entrar a la página de ARCA con clave fiscal

con clave fiscal abrir el servicio “Presentaciones Digitales”

seleccionar “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”

presentar el recurso dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación

adjuntar toda la documentación que permita explicar los movimientos observados

Entre los respaldos que pueden servir están las transferencias entre cuentas propias, préstamos personales, venta de bienes particulares u otras operaciones que no correspondan a ingresos por la actividad. La clave está en demostrar por qué esos movimientos no deberían computarse para determinar una categoría superior. Si el plazo vence y no se presenta ninguna apelación, la categoría asignada de oficio queda firme y no se va a poder modificar hasta el siguiente semestre calendario.