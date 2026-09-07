Obras sociales para monotributistas en septiembre 2026: lista completa y cómo elegir

El padrón oficial reúne 42 agentes habilitados, pero antes del alta hay que revisar la cartilla, zona de atención y las condiciones de afiliación.

La cobertura de salud es uno de los puntos clave para quienes están dentro del régimen simplificado.

Pagar el monotributo todos los meses no alcanza para tener la afiliación a la cobertura médica. Para que el aporte destinado a salud llegue a una entidad, el contribuyente tiene que elegir una opción habilitada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y después completar el alta directamente con la prestadora.

El problema es que ese paso puede generar dudas, porque el padrón cambia y no todas las alternativas tienen presencia en todo el país . Por eso es fundamental revisar cuáles están vigentes, comparar cartillas y confirmar qué documentación pide cada agente antes de avanzar.

No todas las entidades disponibles tienen presencia en todo el país.

Estar dentro del registro no significa que todas tengan tengan presencia en cualquier lugar. Algunas concentran sus prestadores en determinadas provincias, por lo que antes de afiliarte es mejor que revises la cartilla disponible en tu zona, clínicas y sanatorios cercanos, cobertura de urgencias, canales para pedir turnos y posibles planes adicionales.

Aquellos que se inscriben por primera vez pueden elegir una entidad habilitada durante el alta en ARCA . Si ya tenés una y querés modificarla, el trámite se lleva a cabo desde el servicio “Mi SSSalud” con clave fiscal nivel 3. Los pasos principales son:

La elección depende de la cartilla, la zona y las necesidades de cada afiliado.

ingresar a “Mi SSSalud”

elegir la opción “Nueva opción”

completar los datos solicitados

confirmar la entidad seleccionada

El cambio puede hacerse una vez cada 365 días y exige permanecer como mínimo un año en la nueva prestadora. La modificación empieza a regir el primer día del mes siguiente a su confirmación. Hasta ese momento, la entidad anterior tiene que seguir atendiendo al titular y al grupo familiar declarado.

El trámite incluye una gestión digital y una instancia posterior con la prestadora. Pexels

¿Cuánto se paga de aporte a la obra social según tu categoría?

El componente destinado a la obra social forma parte del pago mensual que se le hace a ARCA y aumenta según la categoría. Desde el 1 de agosto de 2026, una persona encuadrada en la categoría A paga $25.694,55 mensuales a este concepto. La cuota total para ese nivel es de $49.527,18.

En las categorías superiores, el importe es mayor. La información proporcionada no detalla los montos individuales de cada una, pero los valores base corresponden a una afiliación individual. Si se incorpora a integrantes del grupo familiar, hay que pagar un aporte adicional por cada adherente.

Antes de avanzar, hay que revisar requisitos, documentación y condiciones de atención. Pexels

Requisitos y documentación necesaria para darte de alta

El proceso no se hace solo completando la opción digital, ya que después el titular tiene que comunicarse con la entidad seleccionada y presentar la documentación requerida para completar la afiliación. Por lo general, lo que se solicita es:

DNI

último comprobante de pago

formulario 184/F

credencial F.152

Si se suman familiares, también puede ser necesario presentar la documentación adicional para acreditar cada vínculo. Los agentes incluidos en el padrón no pueden rechazar a una persona por su condición de monotributista. Si aparecen problemas para completar el ingreso o acceder a las prestaciones, se puede iniciar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.