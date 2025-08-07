Monotributo: cuánto tengo que pagar a ARCA en agosto 2025, según mi categoría







El organismo fiscal informó las nuevas escalas del régimen simplificado que rigen desde el octavo mes del año.

El organismo fiscal anunció las escalas vigentes del monotributo y sus respectivos pagos. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo para la segunda mitad de 2025. Los contribuyentes pueden acceder a las escalas actualizadas del monotributo para agosto de 2025. El organismo fiscal publicó recientemente una tabla con los nuevos valores del esquema impositivo simplificado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas escalas rigen desde agosto de 2025 hasta la próxima actualización programada para febrero de 2026. Los topes de cada categoría del monotributo se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este proceso de actualización no es mensual, sino que se lleva a cabo cada seis meses considerando la inflación acumulada en ese período.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Escalas vigentes del monotributo en agosto 2025 La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoria C: $18.473.166,15

Categoria D: $22.934.610,05

Categoria E: $26.977.793,60

Categoria F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoria I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K:$94.805.682,90

Estos valores rigen para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. Los contribuyentes deben verificar en qué categoría se encuentran según sus ingresos brutos anuales.

Cuánto tengo que pagar del monotributo según mi categoría ARCA estableció los montos a pagar para cada categoría del monotributo en agosto de 2025. Estos valores incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social. Categoría A: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74

impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: Categoría B : impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41

: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: Categoría C: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total a pagar: en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total a pagar: en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total a pagar: en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total a pagar: en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total a pagar: en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I : impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total a pagar: en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total a pagar: en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Temas ARCA

Monotributo