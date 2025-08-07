La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo para la segunda mitad de 2025. Los contribuyentes pueden acceder a las escalas actualizadas del monotributo para agosto de 2025. El organismo fiscal publicó recientemente una tabla con los nuevos valores del esquema impositivo simplificado.
Monotributo: cuánto tengo que pagar a ARCA en agosto 2025, según mi categoría
El organismo fiscal informó las nuevas escalas del régimen simplificado que rigen desde el octavo mes del año.
Estas escalas rigen desde agosto de 2025 hasta la próxima actualización programada para febrero de 2026. Los topes de cada categoría del monotributo se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este proceso de actualización no es mensual, sino que se lleva a cabo cada seis meses considerando la inflación acumulada en ese período.
Escalas vigentes del monotributo en agosto 2025
La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoria C: $18.473.166,15
- Categoria D: $22.934.610,05
- Categoria E: $26.977.793,60
- Categoria F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoria I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K:$94.805.682,90
Estos valores rigen para el período comprendido entre julio y diciembre de 2025. Los contribuyentes deben verificar en qué categoría se encuentran según sus ingresos brutos anuales.
Cuánto tengo que pagar del monotributo según mi categoría
ARCA estableció los montos a pagar para cada categoría del monotributo en agosto de 2025. Estos valores incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.
- Categoría A: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74
- Categoría B: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41
- Categoría C: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
- Categoría D: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
- Categoría E: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
- Categoría F: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
- Categoría G: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
- Categoría H: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
- Categoría I: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
- Categoría J: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
- Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
