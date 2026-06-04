Monotributo en junio 2026: cómo quedan las escalas y cuotas según la categoría + Agregar ámbito en









El organismo mantiene vigentes las categorías del régimen simplificado mientras los contribuyentes esperan la próxima actualización semestral.

Los contribuyentes deberán seguir abonando los importes correspondientes a las escalas actualmente vigentes.

Los más de cuatro millones de contribuyentes inscriptos en el monotributo continúan durante junio bajo los parámetros establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las escalas vigentes determinan tanto los límites de facturación anual como el importe mensual que cada persona debe abonar según la categoría en la que se encuentre registrada.

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Las categorías fueron actualizadas con vigencia desde el 1 de febrero de 2026 y seguirán aplicándose hasta la próxima revisión semestral prevista por la normativa. Los valores contemplan el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social, aunque existen algunas excepciones para determinados contribuyentes.

La categoría de cada monotributista depende de distintos parámetros. El principal es la facturación bruta acumulada durante los últimos doce meses, pero también se consideran variables como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y el precio unitario máximo de venta en el caso de comercialización de bienes.

arca ARCA: escalas vigentes del monotributo La categoría A continúa siendo la más baja del régimen. Permite una facturación anual de hasta $10.277.988,13. En el otro extremo aparece la categoría K, destinada a quienes comercializan bienes y registran ingresos de hasta $108.357.084,05 por año.

Entre ambos extremos se distribuyen las restantes categorías, que funcionan como escalones progresivos según el nivel de actividad económica declarado por cada contribuyente. Los topes de ingresos brutos anuales vigentes son los siguientes:

categoría A: hasta $10.277.988,13.

categoría B: hasta $15.058.447,71.

categoría C: hasta $21.113.696,52.

categoría D: hasta $26.212.853,42.

categoría E: hasta $30.833.964,37.

categoría F: hasta $38.642.048,36.

categoría G: hasta $46.211.109,37.

categoría H: hasta $70.113.407,33.

categoría I: hasta $78.479.211,62.

categoría J: hasta $89.872.640,30.

categoría K: hasta $108.357.084,05. Además de los ingresos, el régimen contempla límites vinculados con la actividad desarrollada. Existen restricciones relacionadas con los metros cuadrados destinados al negocio, el consumo energético anual y los alquileres comerciales abonados. Estos parámetros son fundamentales para determinar si una persona puede permanecer dentro del monotributo o si debe pasar al régimen general. También son utilizados durante los procesos de recategorización que se realizan periódicamente. La próxima revisión de escalas será especialmente relevante para quienes se encuentran cerca de los límites máximos permitidos, ya que un incremento de la facturación puede obligar a cambiar de categoría o incluso provocar la exclusión del régimen simplificado. ARCA1 Mariano Fuchila Cuota del monotributo en junio 2026 Los importes mensuales varían según la actividad desarrollada. En varias categorías existe una diferencia entre quienes prestan servicios y quienes se dedican a la venta de bienes muebles. En junio de 2026, los valores totales vigentes son los siguientes: categoría A: abona $42.386,74 mensuales

categoría B: paga $48.250,78

categoría C: tiene un valor de $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes

categoría D: asciende a $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para actividades comerciales

categoría E: tiene una cuota de $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para venta de productos

categoría F: abona $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes muebles

categoría G: registra un valor de $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para comercio

categoría H: paga $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para venta de bienes

categoría I: tiene un importe mensual de $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para actividades comerciales

categoría J: asciende a $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para venta de productos

categoría K: alcanza los $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para comercialización de bienes Cada cuota incluye tres componentes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución destinada a la obra social. Algunos contribuyentes pueden quedar exceptuados de determinados conceptos dependiendo de su situación previsional o laboral.

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