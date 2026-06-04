Dibu Martínez tiene el visto bueno y será titular en el debut mundialista ante Argelia

El arquero se recupera de una fractura en la mano derecha, no jugará los amistosos previos y apunta a llegar en plenitud al 16 de junio.

El arquero campeón del mundo continúa con su recuperación y apunta al estreno en Kansas.

Emiliano "Dibu" Martínez llegará en condiciones de ser titular en el debut ante Argelia y el cuerpo técnico ya tiene decidido que ocupará el arco en el estreno mundialista del próximo 16 de junio en Kansas. Aunque continúa recuperándose de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha, las evaluaciones médicas son positivas y existe confianza plena en que estará disponible para el primer partido de la Copa del Mundo.

La lesión se produjo durante la entrada en calor de la final de la Europa League, pero desde entonces la recuperación evolucionó de acuerdo con los plazos previstos. El hueso está soldando correctamente y, por ese motivo, no hay preocupación respecto de su presencia en el encuentro frente a Argelia. Como medida de precaución, continuará utilizando una venda y una tablilla en los próximos días.

Las imágenes que trascendieron tras la consagración europea de Aston Villa habían generado inquietud. Martínez apareció con la mano vendada y el dedo inmovilizado , una situación que despertó dudas sobre su disponibilidad para el Mundial. Sin embargo, tanto un mensaje publicado en sus redes sociales como el recordado "llego, llego" que respondió a un hincha antes de subirse al micro de la delegación llevaron tranquilidad.

Dentro del cuerpo técnico consideran que la lesión no representa una amenaza para su presencia en el debut. Se trata de una dolencia relativamente frecuente en los arqueros y, para cuando enfrente a Argelia, ya habrán transcurrido 37 días desde la fractura. El plan apunta a priorizar la recuperación completa antes de exigir la mano lesionada.

DIBU MARTINEZ La fractura sufrida en la final de la Europa League no le impedirá llegar al Mundial.

Por ese motivo, el marplatense no será parte de los amistosos ante Honduras e Islandia. Además, mantendrá la inmovilización hasta pocos días antes del estreno mundialista para acelerar el proceso de consolidación del hueso. También quedó descartada la posibilidad de que utilice un guante especial adaptado.

Por qué no jugará los amistosos previos

Mientras continúa la recuperación, Martínez participa de los entrenamientos con algunas limitaciones. Gran parte de los ejercicios los realiza utilizando principalmente los pies, evitando esfuerzos innecesarios con la mano afectada. Durante la práctica abierta de esta semana incluso se lo pudo observar trabajando sin guantes y utilizando una sola mano.

gerónimo rulli (1) Los amistosos ante Honduras e Islandia servirán para observar variantes en el puesto de arquero.

La ausencia del arquero en los encuentros preparatorios obligará al cuerpo técnico a evaluar otras opciones bajo los tres palos. De acuerdo con las pruebas realizadas en los últimos entrenamientos, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ser titular frente a Honduras el próximo sábado en la Universidad de Texas.

La otra incógnita pasa por Juan Musso. El entrenador todavía no definió si tendrá minutos frente a Islandia o si optará por darle continuidad a Rulli en ambos compromisos. Más allá de esas pruebas, la decisión para el debut ya está tomada: si no surge ningún contratiempo en los próximos días, Emiliano Martínez será el arquero titular cuando comience la defensa del título mundial.