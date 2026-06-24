Monotributo social ARCA: qué es y cómo darme de alta en julio 2026

Este régimen está pensado para promover la inclusión en el sistema tributario.

Con la situación actual del país, el monotributo social sigue siendo una de las herramientas más importantes para miles de argentinos que trabajan de manera independiente y necesitan formalizar su actividad sin afrontar los costos del régimen tradicional.

Durante julio de 2026, muchas personas consultan cuáles son las condiciones para acceder, qué beneficios ofrece y cómo completar el trámite correctamente . Este esquema permite facturar, acceder a cobertura médica y hasta generar aportes previsionales dentro de un sistema simplificado.

El monotributo social está pensado para acompañar la actividad de miles de personas.

El monotributo social es un régimen pensado para personas que desarrollan actividades económicas de pequeña escala y están pasando por una mala situación socioeconómica. El objetivo principal es incorporar a estos trabajadores al sistema formal para que puedan emitir facturas, acceder a una obra social y hacer aportes jubilatorios. Está orientado especialmente a:

Uno de los puntos más importantes es que el Estado subsidia el 100% de los componentes impositivo y previsional , por lo que el beneficiario únicamente debe afrontar la parte correspondiente a la obra social según la normativa vigente. Además, el sistema es compatible con algunas prestaciones sociales como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Programas de inclusión social impulsados por el Ministerio de Capital Humano

Requisitos para acceder al monotributo social

Para ingresar al régimen es obligatorio cumplir una serie de requisitos establecidos por las autoridades, las condiciones vigentes son las siguientes:

Tener más de 18 años

Desarrollar una única actividad económica

Poseer hasta 2 inmuebles, siempre que uno esté vinculado al emprendimiento

Ser titular de hasta 3 bienes muebles registrables

No ejercer una profesión universitaria como actividad económica

No actuar como empleador

No integrar sociedades comerciales

Obtener ingresos exclusivamente de la actividad declarada, sin contemplar las prestaciones sociales compatibles

En el caso de las cooperativas de trabajo, contar con un mínimo de 6 asociados

Otro punto importante es que, al momento de la inscripción, cada persona debe elegir la obra social a la que se afiliará y decidir si incorporará a integrantes de su grupo familiar primario, ya que el sistema contempla la incorporación de cónyuges e hijos.

Persona mayor trámite Para inscribirse hay que cumplir con una serie de requisitos. Pexels

Cómo inscribirse al monotributo social de ARCA

El trámite de alta tiene tres características fundamentales, es personal, gratuito y se hace a través de ANSES. Actualmente existen dos alternativas disponibles para iniciar el proceso, la primera opción consiste en hacer toda la gestión desde la plataforma Trámites a Distancia (TAD), que permite efectuar altas y modificaciones de datos sin necesidad de concurrir a una oficina.

La segunda alternativa es solicitar un turno online y completar el procedimiento de manera presencial en una sede de ANSES. El paso a paso para iniciar la inscripción es el siguiente:

Reunir la documentación personal: es importante contar con los datos actualizados y la información relacionada con la actividad económica que se desarrollará Elegir la obra social: durante el proceso se deberá seleccionar la cobertura médica correspondiente Definir si se incorporará al grupo familiar: la decisión debe tomarse antes de finalizar la gestión Ingresar a Trámites a Distancia o solicitar un turno en ANSES: ambas opciones se encuentran habilitadas para comenzar el alta Completar la información requerida: se deberá declarar la actividad económica y verificar todos los datos ingresados

El organismo informa que la gestión puede demorar hasta 72 horas en procesarse, pero una vez cumplido ese plazo, los usuarios pueden consultar el estado del trámite y descargar la credencial correspondiente. Las personas adheridas deben mantener actualizada toda la información de su actividad económica para evitar inconvenientes futuros.

En caso de necesitar modificar datos personales o del emprendimiento, la plataforma TAD permite realizar esos cambios de manera digital. La única gestión que no puede completarse por internet es la baja del régimen, quienes deseen abandonar el monotributo social deberán solicitar un turno previo y realizar el procedimiento presencialmente en una oficina de ANSES.