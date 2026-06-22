Monotributo ARCA: cuánto hay que pagar en julio 2026, según cada categoría

Ya se conocen los nuevos valores del régimen simplificado y hay cambios que van a impactar en millones de contribuyentes.

Julio llega con uno de los trámites más importantes para los monotributistas.

Julio 2026 va a llegar con cambios importantes para los pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzará con la actualización semestral que modifica los montos mensuales y los parámetros de permanencia.

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El ajuste se calcula a partir de la inflación acumulada durante el primer semestre del año y va a alcanzar tanto a trabajadores independientes, como profesionales, comerciantes y emprendedores de todo el país. Además, el período va a estar acompañado por una nueva instancia obligatoria de recategorización .

No cumplir con la recategorización cuando corresponde puede derivar en multas, recategorizaciones automáticas e incluso en la exclusión del régimen simplificado.

Las proyecciones anticipan un incremento del 14,3% en las cuotas mensuales. Los valores definitivos deberían quedar así:

Servicios: $56.501,85.

Bienes: $55.227,06.

Categoría D

Servicios: $72.414,10.

Bienes: $70.661,26.

Categoría E

Servicios: $102.537,97.

Bienes: $92.658,35.

Categoría F

Servicios: $129.045,32.

Bienes: $111.198,27.

Categoría G

Servicios: $197.108,23.

Bienes: $135.918,34.

Categoría H

Servicios: $447.346,93.

Bienes: $272.063,40.

Categoría I

Servicios: $824.802,26.

Bienes: $406.512,05.

Categoría J

Servicios: $999.007,65.

Bienes: $497.059,41.

Categoría K

Servicios: $1.381.687,90.

Bienes: $600.879,51.

El Monotributo unifica en un único pago mensual estos tres componentes: el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social. Por ese motivo, cualquier modificación repercute de manera directa sobre el presupuesto de millones de personas.

Además de las cuotas, la actualización también impactará sobre los topes de facturación, el consumo eléctrico permitido, los alquileres devengados y la superficie afectada a la actividad.

Computadora Trámite ARCA Este es uno de los trámites más importantes del año. Magnific

ARCA: escalas vigentes del monotributo

Mientras se oficializan los nuevos parámetros, siguen vigentes los límites establecidos a principios de 2026, estas son las escalas actuales de facturación anual:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

hasta $10.277.988,13. Categoría B: hasta $15.058.447,71.

hasta $15.058.447,71. Categoría C: hasta $21.113.696,52.

hasta $21.113.696,52. Categoría D: hasta $26.212.853,42.

hasta $26.212.853,42. Categoría E: hasta $30.833.964,37.

hasta $30.833.964,37. Categoría F: hasta $38.642.048,36.

hasta $38.642.048,36. Categoría G: hasta $46.211.109,37.

hasta $46.211.109,37. Categoría H: hasta $70.113.407,33.

hasta $70.113.407,33. Categoría I: hasta $78.479.211,62.

hasta $78.479.211,62. Categoría J: hasta $89.872.640,30.

hasta $89.872.640,30. Categoría K: hasta $108.357.084,05.

El tope de la categoría K marca el límite máximo para permanecer dentro del régimen simplificado. Si un contribuyente supera ese valor anual, deberá abandonar el Monotributo e ingresar al régimen general.

Persona mayor trámite Es importante hacer el trámite a tiempo. Pexels

Las fechas claves para hacer la recategorización del monotributo

La recategorización de mitad de año va a ser obligatoria para quienes hayan registrado cambios en sus ingresos o en cualquiera de los parámetros que analiza ARCA. Estas son las fechas más importantes:

15 de julio de 2026: inicio oficial de la recategorización.

inicio oficial de la recategorización. 5 de agosto de 2026: cierre del trámite.

cierre del trámite. 20 de agosto de 2026: vencimiento de la primera cuota con la nueva categoría asignada.

Para completar el procedimiento, los contribuyentes deberán ingresar al Portal Monotributo y revisar la información correspondiente a los últimos 12 meses. ARCA toma en consideración cuatro variables:

Ingresos brutos acumulados.

Superficie destinada a la actividad.

Consumo anual de energía eléctrica.

Alquileres vinculados a la actividad.

Quedan exceptuados quienes tengan menos de seis meses de actividad o quienes mantengan todos sus parámetros dentro de la categoría actual. El organismo también recomienda verificar la información precargada antes de confirmar el trámite, ya que si existen diferencias entre la facturación registrada y la real, será necesario corregir los datos antes de finalizar el proceso.