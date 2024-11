Muerte de Pillín Bracamonte: trasladaron el cuerpo a un cementerio de una localidad vecina a Rosario

Por último, informaron que se incrementaron los patrullajes en la ciudad santafesina para evitar conflictos, pero el miedo y la incertidumbre todavía se apoderan de Rosario.

El presagio de ''Pillín'' Bracamonte

El jefe de la barra brava de Rosario Central presagió su asesinato hace algunas semanas atrás en una entrevista y advirtió qué iba a pasar en la ciudad santafesina si eso ocurría.

"Si me matan la ciudad se incendia. Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem Los Monos me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel", había expresado.

En distintas notas el jefe de la barra había señalado que fueron casi 30 las veces que intentaron asesinarlo, algo que se concretó después del partido con San Lorenzo donde fue asesinado junto con su colega Daniel "Rana" Attardo.

Quién era Andrés "Pillín" Bracamonte

El sábado, tras la derrota de Rosario Central frente a San Lorenzo, Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra del equipo, y su segundo, Daniel “Rana” Attardo, fueron asesinados a balazos.

Bracamonte, quien lideraba el paravalanchas en el Gigante de Arroyito desde 1999, tenía prohibido el acceso al estadio desde 2018. A lo largo de estos 24 años, fue objeto de múltiples acusaciones, arrestos y condenas, de las que salió en libertad en varias ocasiones.

Un amigo de Andrés “Pillín” Bracamonte afirmó que, desde su ingreso a la barra de Rosario Central, fue blanco de al menos 30 ataques a balazos. En julio de 2002, Bracamonte fue emboscado en un gimnasio de la calle Ovidio Lagos al 1000, donde recibió tres disparos en distintas partes del cuerpo. Las heridas incluyeron fracturas en los brazos, una vena cortada y un disparo en la pierna derecha.

En 2006, Bracamonte fue emboscado nuevamente por desconocidos, esta vez frente a su entonces residencia en el norte de Rosario. En ese ataque recibió cuatro disparos: uno que le atravesó el abdomen, otro en cada pierna y uno más en el tobillo.

Ya en febrero de este año, un grupo de atacantes disparó contra la fachada de Los Álamos Club de Campo, el country en Ibarlucea donde residía hasta su muerte. En esa ocasión, también dejaron una nota amenazante dirigida al líder de la barra.

Antes del partido entre Rosario Central y Talleres por la Copa Argentina 2018, “Pillín” Bracamonte fue detenido cerca del estadio de Lanús mientras distribuía entradas de protocolo. No obstante, fue liberado tras un par de horas de demora.

Las detenciones de Andrés "Pillín" Bracamonte

En junio de 2010, Bracamonte fue uno de los diez barras argentinos a los que se les negó el ingreso a Sudáfrica para alentar a la Selección en el Mundial. Más recientemente, en diciembre de 2023, estuvo detenido durante una semana en una causa de asociación ilícita vinculada a un dirigente de la UOCRA local, pero recuperó la libertad antes de Navidad. Hasta su fallecimiento, tenía una causa abierta por extorsión.

En cuanto a Daniel “Rana” Attardo, el número dos de la barra de Rosario Central, era delegado de UPCN en el Hospital Centenario de Rosario. En 2014, fue deportado tras intentar viajar junto a su esposa a la Copa del Mundo en Brasil. En una entrevista con Diario Perfil, declaró que el viaje era su luna de miel y negó cualquier vinculación con conflictos o peleas.