“Estoy bien, la moto me chocó a mí”, aseguró el DT, que no sufrió heridas de consideración y se mostró en buen estado de salud tras el episodio.

El técnico de Newell's Frank Kudelka protagonizó un accidente de tránsito en Rosario

El director técnico de Newells's Frank Darío Kudelka protagonizó este miércoles un accidente de tránsito en Rosario cuando se dirigía al predio para encabezar la práctica del club.

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El siniestro ocurrió en la esquina de Córdoba y Alsina , cuando el vehículo que conducía chocó con una motocicleta . Como consecuencia, la conductora de la moto sufrió lesiones leves y fue derivada en ambulancia al Sanatorio Ipam. También viajaba en la moto un hombre que recibió un golpe leve en la muñeca.

El incidente requirió la presencia de dos ambulancias y al menos dos móviles policiales , lo que generó demoras temporales en el tránsito de la zona.

De acuerdo al relato del propio Kudelka , avanzaba desde un semáforo cuando la moto lo impactó en la parte trasera derecha. “ Estoy bien, la moto me chocó a mí ”, aseguró el DT, que no sufrió heridas de consideración y se mostró en buen estado de salud tras el episodio.

kudelka choque “Estoy bien, la moto me chocó a mí”, aseguró el DT tras el accidente.

El entrenador explicó que, si bien suele tomar la avenida Avellaneda para ir al entrenamiento, este miércoles optó por calle Alsina debido a un inconveniente de tránsito. Fue en ese trayecto donde se produjo el choque.

No obstante, la investigación sobre las circunstancias del accidente permanecerá abierta. Por su parte, el director técnico fue trasladado a la comisaría 2ª para el trámite correspondiente a este tipo de siniestros por protocolo.

“Estoy agradecido por la preocupación de todos. Me comuniqué con los chicos que iban la moto y por suerte están bastante bien gracias a Dios, eso es lo más importante”, señaló Kudelka apenas puso en un pie fuera de la comisaría de Paraguay al 1100.

El accidente obligó a retrasar el inicio del entrenamiento de Newell’s, que finalmente comenzó una hora más tarde de lo previsto.

Este hecho se produce en medio de un momento de levantada para el equipo rosarino, después de un complicado desarrollo del Torneo Apertura. La Lepra logró un invicto de tres partidos, con dos victorias, incluída la última como visitante frente a Unión por 3-2.