Un nene de 2 años fue internado por dar positivo de cocaína y su madre acusa al padre + Seguir en









El menor dio positivo tras pasar el fin de semana con su papá. La mujer sostiene que el hombre le habría dado droga para calmarlo.

El menor se encuentra internado tras dar positivo de cocaína

Un niño de dos años fue hospitalizado en Rosario luego de que un estudio confirmara la presencia de cocaína en su organismo. El episodio generó conmoción y derivó en una denuncia por parte de su madre, Luciana, de 21 años, quien responsabilizó a su expareja por lo ocurrido.

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Según relató la mujer, el padre del menor se llevó al niño el viernes con la promesa de devolverlo el sábado, pero finalmente lo restituyó recién el domingo por la noche. Al recibirlo, notó comportamientos inusuales: el pequeño estaba irritable, desorientado y con una actitud distante, algo que llamó inmediatamente su atención.

Internado por consumo de cocaína tras pasar el fin de semana con su padre Ante la situación, la madre decidió trasladarlo al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos le realizaron estudios. El análisis de orina confirmó la presencia de cocaína, lo que derivó en su internación para observación.

policia-rosario.jpg Ante la situación, la madre decidió trasladarlo al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos le realizaron estudios. El análisis de orina confirmó la presencia de cocaína, lo que derivó en su internación para observación. La mujer aseguró que su expareja es consumidor y que le había manifestado dificultades para cuidar al niño durante la noche. En ese contexto, sospecha que pudo haberle suministrado la sustancia con la intención de tranquilizarlo.

Además, denunció haber recibido amenazas y anticipó que avanzará con acciones legales para que el caso sea investigado. El hecho quedó bajo análisis de la Justicia.

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