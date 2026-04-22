Femicidio y suicidio en Rosario: el contenido violento que difundía en redes el joven acusado + Seguir en









Valentín Alcida, de 22 años, compartía en X mensajes con expresiones homofóbicas, racistas, xenófobas y misóginas. La fiscal sostiene como principal hipótesis que asesinó a Sophia Civarelli y luego se quitó la vida.

La causa por el crimen de Sophia Civarelli sumó repercusión por las publicaciones que Valentín Alcida difundía en redes sociales.

La investigación por el femicidio de Sophia Civarelli, la joven de 22 años asesinada en Rosario, sumó en las últimas horas un nuevo elemento de análisis: las publicaciones en redes sociales de su pareja, Valentín Alcida, también de 22, quien luego se suicidó. En su cuenta de X, el joven difundía mensajes con contenido homofóbico, racista, xenófobo y misógino, además de expresiones violentas contra mujeres y minorías.

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Alcida administraba un perfil en el que se definía como “argentino y de derecha” y desde el que replicaba o escribía mensajes de fuerte tono discriminatorio. Entre otras publicaciones, cuestionaba a inmigrantes, apuntaba contra la comunidad LGBT+ y difundía contenidos agresivos dirigidos a mujeres. Tras conocerse el femicidio, esos posteos comenzaron a circular con fuerza en redes y quedaron bajo la lupa en medio de la conmoción por el caso.

Entre los mensajes que trascendieron aparecen expresiones ofensivas contra personas migrantes y comentarios despectivos sobre diversidad sexual. También se viralizaron retuits y memes con referencias violentas hacia las mujeres, algunos de ellos vinculados directamente a la problemática del femicidio, lo que profundizó el repudio en torno a su figura luego del crimen.

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alcida- alcida La principal hipótesis: femicidio seguido de suicidio De acuerdo con la investigación, la fiscal Carla Ranciari sostiene como principal hipótesis que Alcida asesinó a Sophia Civarelli en el departamento que ambos compartían y que, horas más tarde, se quitó la vida en otro lugar. Según esa reconstrucción, el joven habría permanecido varias horas junto al cuerpo y habría intentado alterar la escena antes de dirigirse a la casa de una amiga, desde cuyo balcón se arrojó.

Los primeros datos de la causa indican que la muerte de Sophia se produjo el jueves por la tarde, entre las 18 y las 20, de acuerdo con la estimación realizada tras la autopsia bajo protocolo de femicidio. El cuerpo fue hallado el viernes por la mañana en la vivienda en la que convivía la pareja. En paralelo, amigas de la víctima cuestionaron públicamente las expresiones que Alcida compartía en redes sociales y convocaron a una movilización en Rosario para reclamar justicia por Sophia Civarelli. La causa continúa en investigación, mientras la Justicia busca terminar de reconstruir la secuencia previa al crimen y el contexto de violencia en el que ocurrió. la-critica-las-amigas-sophia-civarelli

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