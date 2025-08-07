Multas de tránsito: cómo revisar si te cargaron una infracción errónea y reclamarla sin pagar de más en agosto 2025







A través del sitio web, podés controlar tus infracciones, detectar errores y hacer un descargo oficial para evitar sanciones injustas y abonos innecesarios.

Los conductores pueden reclamar de manera presencial, online o por WhatsApp las infracciones de tránsito mal cargadas.

Recibir una multa de tránsito puede ser una experiencia frustrante, sobre todo si creés que fue emitida por error. En agosto de 2025, con los valores actualizados y una mayor vigilancia vial en todo el país, muchos conductores están revisando sus antecedentes para evitar sanciones injustas o pagos innecesarios.

En la Ciudad de Buenos Aires y las distintas jurisdicciones de las provincias del país, las infracciones se detectan por medio de cámaras, radares, controles de alcoholemia y denuncias. Una vez emitida, la multa aparece asociada al DNI o la patente del vehículo. Sin embargo, el sistema puede fallar: equivocaciones en la lectura, notificaciones que nunca llegaron, o sanciones duplicadas son más comunes de lo que parece.

multas-de-transito.jpg Por este motivo, es clave verificar el estado de tus infracciones y saber qué hacer si detectás alguna carga inexacta en el esquema. Para esto, existen herramientas digitales y presenciales para revisar el historial de faltas y reclamar si algo no está bien. A continuación, conocé cómo lograrlo y qué documentación necesitás presentar para resolver el problema.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES Paso a paso: ¿cómo solicitar la revisión de una multa en agosto 2025? Ingresá al sitio oficial de infracciones del Gobierno correspondiente con tu número de DNI o la patente del vehículo. Allí, el sistema mostrará todas las multas asociadas. Verificá los detalles de la infracción: revisá la fecha, el tipo de multa, el lugar y los datos del vehículo. Si hay alguna que no te corresponde o tiene inconsistencias, podés iniciar el reclamo. Elegí el canal para hacer el descargo. Desde agosto 2025, se suman dos opciones: por la plataforma online o a través de WhatsApp. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el medio habilitado es el número oficial11-5050-0147, activo de lunes a viernes entre las 8 y las 19.30 hs. También sigue disponible la opción presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), con turno previo. Durante el trámite de reclamo se te pedirá respaldar tu solicitud con pruebas y documentos personales. Luego de presentar tu descargo, el organismo evaluará su validez. Si se comprueba que fue una carga errónea, la infracción se dará de baja sin necesidad de pagar. En caso contrario, te informarán las vías para abonarla o algún plan de facilidades.

Documentación necesaria para reclamar una multa Para que el descargo tenga validez, necesitás reunir y presentar cierta información que permita verificar tu identidad, la titularidad del vehículo y los motivos del reclamo. Estos son los documentos básicos:

Documento de Identidad Nacional (DNI) vigente.

Número de patente del vehículo.

Fotografía o copia de la multa recibida (si te llegó una notificación).

(si te llegó una notificación). Cédula verde o azul del auto (según corresponda).

del auto (según corresponda). Comprobantes o pruebas que respalden tu versión de los hechos. Esto puede incluir recibos, certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad o incluso registros de estacionamiento si estás reclamando por una infracción de ese tipo. En casos donde el vehículo haya sido vendido, robado o transferido, también es importante presentar el acta de denuncia o el formulario de transferencia para probar que no eras el responsable al momento de la sanción.

