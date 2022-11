Mundial de Qatar 2022: resolvé este desafío en 15 segundos

Arabia-Mexico-Camerun.jpeg

Si no lograste resolverlo aún, te dejamos una pista: la camiseta oculta es la de la selección de Camerún, la cual comparte el color verde -como el fondo- al igual que la mexicana y la árabe. Sin embargo, la distinción entre una y otra se encuentra en los colores que lo acompañan al del fondo: la mexicana posee detalles en rojo; la árabe tiene siluetas de dibujos en verde y negro; mientras que la camerunesa solo cuenta con una franja roja y amarilla en su hombro. ¿Te sirvió esta ayuda?

Una vez que encuentres las diferencias, te darás cuenta porqué no son iguales. Ya que el hecho de que sean parecidas no las hace idénticas aunque los tonos de colores, sobre todo los del fondo, puedan aparentar eso. Esperamos que no te haya resultado difícil resolverlo.