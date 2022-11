Mundial de Qatar 2022: resolvé este desafío en 15 segundos

A continuación podrás ver una ilustración que, incluyendo un mosaico con un fondo de color verde oscuro, que puede simular el pasto de una cancha de fútbol, por encima tiene un amplio número de camisetas de fútbol, que a simple vista podés notar que corresponden a los seleccionados de USA e Inglaterra. Pero, por supuesto, como toda adivinanza visual, hay una camiseta diferente escondida entre las que están mezcladas. ¿Te animás a hacer el reto en 15 segundos?

Si no lograste resolverlo aún, te dejamos una pista: la camiseta oculta es la del próximo y último rival de Argentina, la Selección de Polonia. Su camiseta comparte el color blanco, con el escudo a un extremo de la camiseta, al igual que la de Inglaterra y USA. Sin embargo, la distinción entre una y otra se encuentra en los colores de los escudos: el de Inglaterra es celeste, la de USA es azul y roja y la de Polonia es rojo. ¿Te sirvió esta ayuda?

Una vez que encuentres las diferencias, te darás cuenta porqué no son iguales. Ya que el hecho de que sean parecidas no las hace idénticas aunque las tres camisetas sean blancas. Esperamos que no te haya resultado difícil resolverlo.