Murió Marita Monteleone, la histórica "voz del teléfono" que marcó a generaciones de argentinos

La reconocida locutora falleció a los 68 años tras permanecer internada en terapia intensiva. Su voz se convirtió en una de las más emblemáticas del país gracias a los mensajes telefónicos de ENTel y Telefónica.

El mundo de la locución argentina despidió este miércoles a Marita Monteleone , la histórica "voz del teléfono" , que falleció a los 68 años tras permanecer varios días internada en una unidad de terapia intensiva. Su inconfundible tono acompañó durante décadas a millones de argentinos y se transformó en un símbolo de las telecomunicaciones nacionales.

La noticia generó conmoción entre colegas, oyentes y trabajadores de los medios. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los restos de la locutora serán velados este miércoles desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto , sobre la avenida Corrientes.

Nacida como María de los Ángeles Araceli Monteleone , construyó una extensa trayectoria profesional en la radio argentina, aunque alcanzó una popularidad masiva cuando se convirtió en la voz institucional de ENTel y posteriormente de Telefónica .

Durante años, millones de personas escucharon sus grabaciones cada vez que realizaban una llamada telefónica. Frases como "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada" , "La característica recibida es inexistente" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" quedaron grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones.

Además de su trabajo en telecomunicaciones, Monteleone desarrolló una destacada carrera en los medios. Trabajó en Radio Mitre , Radio El Mundo , Radio Del Plata , Radio Nacional y Radio La Red , donde dejó su sello como una de las locutoras más reconocidas del país.

Su labor recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Premio Martín Fierro por su desempeño profesional. También fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte a los medios de comunicación y a la cultura popular.

La muerte de la locutora se produjo apenas tres meses después de que trascendiera públicamente el delicado momento personal que atravesaba. Monteleone permanecía internada en el Sanatorio Centro Gallego luego de someterse a una osteotomía en su rodilla derecha.

Según había denunciado en distintas entrevistas, pese a contar con el alta médica desde el punto de vista motriz, no podía abandonar el centro de salud debido a una restricción judicial. La locutora sostenía que la situación estaba vinculada a un conflicto legal con su hija, Malena de los Ríos, en el marco de una disputa patrimonial.

El caso había adquirido notoriedad por las declaraciones públicas de la propia Monteleone, quien expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por el proceso judicial que enfrentaba.

Con su fallecimiento, la Argentina pierde una de las voces más reconocibles de su historia reciente. Aunque muchos nunca la conocieron personalmente, millones de argentinos la escucharon durante años al otro lado del teléfono, convirtiéndola en una figura inseparable de la vida cotidiana de varias generaciones.