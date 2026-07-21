Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba tras una pista clave en la Terminal + Agregar ámbito en









La búsqueda de la joven de 32 años incorporó nuevas líneas de investigación luego de que aparecieran indicios que la ubicarían en la capital cordobesa.

Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio en Rosario.

La búsqueda de Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida el 24 de junio en Rosario, se extendió a la provincia de Córdoba luego de que surgieran indicios sobre un posible paso por la capital provincial. La investigación tomó un nuevo rumbo tras el análisis de cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus cordobesa, donde familiares de la joven aseguraron haberla reconocido en una grabación registrada el 30 de junio.

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Según la información incorporada a la causa, en las imágenes se observa a una mujer con características similares a las de Micaela mientras mantiene una conversación con efectivos policiales. Los investigadores señalaron que los agentes la identificaron en ese momento y, al no advertir ninguna situación irregular, no intervinieron.

La secuencia quedó ahora bajo análisis judicial para establecer si efectivamente se trata de Micaela y reconstruir sus movimientos posteriores.

En paralelo, la Justicia investiga a un hombre detenido por utilizar la tarjeta de débito de la joven. El sospechoso reconoció haber sustraído el plástico y haber realizado distintas operaciones bancarias. Además, declaró que estuvo con Micaela, aunque aseguró desconocer dónde se encuentra actualmente. Su testimonio forma parte de las pruebas que buscan determinar qué ocurrió luego de la desaparición.

Micaela Gladys Albornoz. Difundieron la descripción de Micaela Albornoz y piden datos para encontrarla Ante la posibilidad de que la mujer pueda encontrarse en Córdoba, el Ministerio de Seguridad difundió nuevamente su imagen y sus características físicas para reforzar la búsqueda. Micaela mide aproximadamente 1,80 metros, tiene cabello castaño con reflejos rubios, ojos marrones, tez trigueña y un piercing en el ombligo.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato a la línea gratuita y anónima 134, disponible las 24 horas. También se reciben datos en los teléfonos (0351) 4332647/48 o de manera presencial en la sede ubicada en Balcarce 251, en la ciudad de Córdo

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