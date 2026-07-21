Jubilados de ANSES: por qué el aumento de agosto no será igual para todos

La actualización surge de la inflación de junio y alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional.

El incremento de agosto se aplicará sobre todos los haberes, pero el bono y la forma de calcularlo harán que no todos reciban la misma mejora.

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en agosto un aumento del 1,9%, porcentaje que surge de la inflación de junio publicada por el INDEC y que se aplica de acuerdo con el esquema de movilidad mensual vigente. Sin embargo, el incremento no tendrá el mismo impacto para todos los beneficiarios, ya que el bono extraordinario y la forma en que se liquida provocan diferencias .

El ajuste del 1,9% alcanza a las jubilaciones, pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Al mismo tiempo, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Como ese refuerzo permanece congelado , el aumento que recibe cada beneficiario depende del monto que ya cobra antes del incremento.

Esta situación hace que dos personas con la misma cantidad de años de aportes puedan percibir ingresos distintos en agosto. La explicación no está en el porcentaje de movilidad, que es igual para todos, sino en la composición final del haber y en la aplicación del bono extraordinario.

El aumento de agosto se calcula aplicando un 1,9% sobre el haber previsional correspondiente a julio. Esa actualización responde al Decreto 274/2024, que estableció un mecanismo de movilidad mensual basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, el haber inicial de cada jubilado no depende únicamente de los años de aportes. También influyen el salario promedio actualizado durante la vida laboral, la fecha en la que obtuvo el beneficio, los regímenes especiales, las moratorias previsionales y las eventuales sentencias judiciales o reajustes que pueda haber recibido.

Por eso, dos personas que trabajaron durante 30 años pueden cobrar montos diferentes aun cuando ambas perciban el aumento del 1,9%. El porcentaje es idéntico para todos los beneficios alcanzados por la movilidad, pero se aplica sobre bases distintas.

Además, existen jubilados que reciben suplementos específicos, compensaciones o adicionales previstos por normas particulares. Esos componentes también modifican el haber final y generan diferencias que permanecen después de cada actualización mensual.

En agosto, el incremento va a impactar sobre todos los haberes del sistema previsional, aunque el resultado final será diferente según la situación previsional de cada beneficiario. En los haberes más grandes, el aumento de 1,9% va a representar más dinero que en los haberes menores.

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Qué pasa con el bono: el truco por el cual algunos jubilados reciben un aumento real menor

La principal diferencia entre jubilados aparece por el bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno seguirá pagando durante agosto. Ese refuerzo no aumenta junto con la movilidad y permanece congelado.

Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben el bono completo, mientras que quienes cobran un ingreso superior pueden acceder a un refuerzo proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno. Una vez superado ese tope, el bono deja de pagarse.

Como consecuencia, el ingreso total no crece al mismo ritmo para todos los beneficiarios. Quienes cobran el haber mínimo reciben el aumento del 1,9% sobre la jubilación, pero el bono continúa sin modificaciones.

La situación cambia para quienes se ubican apenas por encima de la jubilación mínima. En esos casos, el bono se reduce de manera gradual hasta desaparecer por completo cuando el haber supera el límite establecido para acceder al complemento extraordinario.

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El cálculo de los haberes proporcionales si superás la jubilación mínima

Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo también reciben el aumento del 1,9%, pero el impacto sobre el ingreso total depende de si todavía acceden al bono extraordinario. Cuando el haber supera el mínimo, el refuerzo comienza a reducirse hasta completar el monto máximo definido por el Gobierno para cobrar con bono.

Por ejemplo, un jubilado cuyo haber actualizado queda apenas por debajo del tope establecido continuará cobrando un bono parcial. Quien supere ese límite dejará de percibir el refuerzo y solo recibirá el incremento correspondiente a la movilidad.

Este mecanismo provoca que la diferencia entre dos jubilados con ingresos similares pueda modificarse después de cada actualización mensual. Incluso una suba relativamente chica puede hacer que un beneficiario pase a cobrar un bono menor o deje de recibirlo.